Ass Indien Aditya-L1 Solar Missioun a Gefor?

Resumé: D'NASA's Parker Solar Probe huet viru kuerzem ee vun de mächtegste Sonnestuerm begéint, déi jeemools opgeholl goufen. Dëst huet Bedenken iwwer d'Sécherheet vun der éischter Solarmissioun vun Indien, Aditya-L1, opgeworf. Wéi och ëmmer, Experten gleewen datt Aditya-L1 onwahrscheinlech vu sou Stuerm beaflosst ass wéinst senger Distanz vun der Sonn an de Schutzmoossnamen a sengem Design.

D'Indien Weltraumagence, ISRO, huet d'Sonnemissioun Aditya-L1 erfollegräich den 2. September 2023 gestart. D'Raumschëff ass ënnerwee op seng definitiv Destinatioun, de Lagrange 1 Point, wou se d'Sonn observéiere wäert. De rezente Blogpost vun der NASA beliicht d'Parker Solar Probe hir Begeeschterung mat enger staarker Coronal Mass Ejection (CME), oder Sonnestuerm. Obwuel dëst Froen iwwer déi potenziell Bedrohung fir Aditya-L1 opwerft, bleiwen Experten optimistesch iwwer seng Sécherheet.

Dem Parker Solar Probe seng Begeeschterung mat der CME war e bedeitend Event fir d'NASA, déi wäertvoll Donnéeën fir d'wëssenschaftlech Gemeinschaft ubitt. Wéi och ëmmer, d'Distanz tëscht Aditya-L1 an der Sonn, déi just 1.5 Millioune Kilometer am Verglach zum Parker Solar Probe seng 6.9 Millioune Kilometer ass, reduzéiert de Risiko däitlech. Zousätzlech ass Aditya-L1 mat speziellen Legierungen a Materialien gebaut fir et vu verschiddene Geforen ze schützen, dorënner CME Wolleken.

CMEs si massiv Ausbréch aus der baussenzeger Atmosphär vun der Sonn, déi Weltraumwieder stéieren kënnen, Satellitte, Kommunikatiounssystemer, Navigatiounstechniken beaflossen, a souguer Stroumnetzausfall op der Äerd verursaachen. Déi rezent CME huet Stëbspartikele bis zu sechs Millioune Kilometer vun der Sonn ewech verdrängt. Trotz dëser potenzieller Bedrohung gleewen d'Experten datt den Design an d'Distanz vum Aditya-L1 säin Iwwerliewe garantéieren.

Als Schlussfolgerung, wärend d'Parker Solar Probe e mächtege Sonnestuerm konfrontéiert ass, gëtt d'Aditya-L1 Solarmissioun net ugeholl datt se a direkter Gefor wier. Mat der fortgeschratter Konstruktioun vum Raumschëff an der Distanz vun der Sonn, gëtt erwaart datt se all potenziell CMEs widderstoen an hir Missioun weiderfuere fir d'Sonn ze observéieren.

