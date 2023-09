New Horizons an Hubble Telescope Team Up fir Uranus an Neptun ze observéieren

D'New Horizons Raumschëff, bekannt fir säi Fluch vum Pluto am Joer 2015, fänkt op eng nei Missioun un fir den Uranus an den Neptun ze beobachten. Dës zwee wäit Planéiten sinn am mannsten besicht an eisem Sonnesystem a presentéieren eng eenzegaarteg Geleeënheet fir Wëssenschaftler méi Informatiounen iwwer si ze sammelen. Fir an dësem Bestriewen ze hëllefen, rifft d'NASA un Amateurastronomen fir hir Observatioune vum Uranus an Neptun ofzeginn.

Nëmmen Voyager 2 huet Uranus an Neptun kuerz an der Vergaangenheet besicht, sou datt d'Informatioun déi mir iwwer dës Planéiten hunn limitéiert. New Horizons stellt awer e Réckbléck op d'Planéiten aus senger Positioun an der Kuiperceinture, wou de Pluto wunnt. Den Hubble Weltraumteleskop wäert déi beliichte Säite vun de Planéiten observéieren, während New Horizons Fotoe vun hiren donkele Säiten erfaassen, mat der Sonn an der Distanz.

Amateurobservatioune si entscheedend fir e komplett Bild vun de Planéiten ze molen, well se Charakteristiken wéi hell Features an den Atmosphäre vum Uranus an Neptun verfollege kënnen. Mat limitéierter Observatiounszäit fir New Horizons an Hubble kënnen Amateurdaten eist Verständnis vun dëse wäiten Welten weider verbesseren.

Fir dozou bäizedroen, kënnen Amateurastronomen hir Biller vum Uranus an Neptun online posten mam Hashtag #NHIceGiants op X (fréier als Twitter bekannt) oder Facebook. Alternativ kënnen d'Biller online mat relevanten Informatioune presentéiert ginn wéi den Datum, d'Zäit an d'Filterbandpass benotzt.

Den Uranus an den Neptun sinn am Moment fir déi meescht vun der Nuecht siichtbar, mam Uranus erop a méi spéit wéi den Neptun. Den Uranus kann am Stärebild Widder tëscht Jupiter an de Plejaden fonnt ginn, während den Neptun am südwestleche Pisces ass. Dës wäit Planéiten ze beobachten erfuerdert Gedold an e gudden Teleskop, awer den Effort ass et wäert fir eist Wëssen iwwer déi wäitste Welten vum Sonnesystem weiderzebréngen.

