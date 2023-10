Déi eenzegaarteg Siicht vun der Annular Eclipse: Wat d'NASA DSCVR Missioun gesinn huet

Sonnendäischtert-Enthusiaster an den USA goufen de leschte Weekend op eng selten Vue behandelt wéi en Himmelsevenement genannt eng annular Sonnendäischtert stattfonnt huet. Am Géigesaz zu de méi vertraute total Sonnendäischtert, déi d'Welt an d'Däischtert drécken, schaaft déi annular Sonnendäischtert e beandrockende "Ring vu Feier" Effekt well de Mound präzis mat der Sonn ausgeriicht ass, awer se net komplett ofdeckt.

Wärend enger totaler Sonnendäischtert ass d'Distanz vum Mound vun der Äerd just richteg, a schaaft d'Illusioun vun engem komplette Blackout ausser d'Corona a Prominenz. Wéi och ëmmer, an enger annularer Sonnendäischtert ass de Mound op senger wäitster Distanz vun der Äerd, bekannt als "Apogee". Als Resultat gesinn d'Beobachter e wonnerschéine Sonneliicht ronderëm de Mound, wat him d'Erscheinung vun engem roude-orange Feierring gëtt.

Wärend Sonnendäischtertbeobachter dëst Phänomen vum Buedem iwwerrascht hunn, huet d'NASA's Deep Space Climate Observatory (DSCVR) Missioun eng aner Vue aus dem Weltraum erfaasst. DSCVR, deen um Lagrange Point 1 läit, e stabile Bunnpunkt, huet seng Earth Polychromatic Imaging Camera (EPIC) benotzt fir de Schied vun der Sonnendäischtert ze dokumentéieren wéi se iwwer d'USA geschwächt ass.

Den Epizenter vum Schied, wou de Ring vum Sonneliicht am meeschte prominent war, erreecht vun Oregon am Pazifik Nordwesten bis Texas am Süden. Déi ausserhalb vun dësem zentrale Wee erlieft nëmmen eng deelweis Sonnendäischtert. D'Dauer an d'Intensitéit vun der Sonnendäischtert variéiere jee no der Plaz vun den Observateuren.

Déi himmlesch Opreegung endet net mat dëser annularer Sonnendäischtert. Spéit dëst Joer, den 28. Oktober, ass eng Mounddäischtert an Deeler vun Europa, Asien, Afrika an Australien ze gesinn. Déi nächst grouss Sonnendäischtert wäert den 8. Abrëll 2024 optrieden, e Wee vu Mexiko duerch d'USA a bis an den Nordoste vu Kanada.

Wéi d'NASA DSCVR Missioun weider beandrockend Biller aus dem Weltraum erfaasst, bidden dës zukünfteg Sonnendäischtert eng aner Geleeënheet fir Wëssenschaftler an Observateuren déi atemberaubend Schéinheet vun dësen Himmelskierper ze gesinn.

