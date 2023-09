NASA Hand Off Imaging Spektrometer op Planéit fir Integratioun op Tanager Satellit

D'NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL) huet en Imaging Spektrometer un d'amerikanesch Äerd Imaging Firma, Planet, iwwerginn fir Integratioun op den Tanager 1 hyperspektrale Satellit. Dëse Meilesteen markéiert e bedeitende Schrëtt fir d'Carbon Mapper Coalition, déi zielt fir d'global Methan- a Kuelendioxid Emissiounen besser ze verstoen.

Den Imaging Spektrometer entwéckelt vum JPL wäert eng entscheedend Roll spillen fir d'Erkennung, d'Punkt an d'Quantifizéierung vun Punktquelle Emissioune vu Methan a Kuelendioxid. Et wäert wäertvoll Daten ubidden fir d'Missioun vun der Koalitioun z'ënnerstëtzen.

Als Deel vu sengem Engagement fir d'Koalitioun schafft de Planet aktiv un der Bau an der Start vun zwee hyperspektralen Satellitten, Tanager 1 an Tanager 2. Den Tanager 1 soll 2024 prett sinn.

Zousätzlech dréckt de Planet mat sengem Pelican Programm no vir. Déi éischt Tech Demo, TD1, ass komplett gebaut a soll spéider dëst Joer starten. D'Haaptziel vum TD1 ass d'Satellittplattform an d'Operatiounssystemer an enger Ëmlafbunn ze testen. D'Lektioune geléiert vum TD1 informéieren zukünfteg Iteratiounen vun de Pelican an Tanager Satellitten.

De Planet schafft och aktiv mat de Benotzer an hirem Early Access Programm (EAP) zesummen fir ze verstoen wéi hyperspektral Donnéeën déi meeschte Wäert fir verschidden Organisatiounen liwweren. Andeems Dir synthetesch Donnéeën benotzt, déi a Partnerschaft mat Rendered.ai entwéckelt goufen, zielt de Planet fir iwwergräifend Maartfeedback ze sammelen an innovativ Uwendungen z'identifizéieren a Fäll fir zukünfteg hyperspektral Donnéeën ze benotzen.

Mat dëser Integratioun vum Imaging Spektrometer op den Tanager 1 Satellit, souwuel d'NASA wéi och de Planet fuere virun hirem gemeinsame Zil fir d'Treibhausgasemissioune méi effektiv ze iwwerwaachen an ze verstoen. Dës Zesummenaarbecht wäert de Wee fir eng besser Analyse vum Klimawandel a Bekämpfungsefforten opmaachen.

Quellen:

- NASA JPL

- Planéit