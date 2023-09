D'NASA huet Pläng ugekënnegt fir d'International Space Station (ISS) bis Enn vum Joerzéngt zréckzebréngen. Als Deel vun der geplangter Pensioun vun der Statioun huet d'NASA d'Entwécklung vum US Deorbit Vehicle (USDV) proposéiert, e Raumschëff, deen entwéckelt ass fir d'ISS sécher ze deorbitéieren. D'ISS, e Joint Venture vu fënnef Raumfaartagenturen, ass zënter 1998 a Betrib a soll bis 2030 weidergoen, mat Russland engagéiert bis op d'mannst 2028.

Déi sécher Deorbit vun der ISS ass eng gemeinsam Verantwortung vun alle fënnef Raumfaartagenturen, mam Zil, bewunnte Beräicher ze vermeiden. Als Virbereedung fir d'Pensioun vun der ISS probéiert d'NASA hir Operatiounen an enger gerénger Äerdëmlafbunn op kommerziell Besëtz an operéiert Plattformen ze iwwersetzen. Dës Verréckelung zielt fir weider Zougang a Präsenz am Raum fir Fuerschung, Technologieentwécklung an international Zesummenaarbecht ze garantéieren.

Virdrun Strategien fir d'ISS ze deorbitéieren involvéiert mat multiple Roscosmos Progress Raumschëffer. Wéi och ëmmer, rezent Evaluatioune hunn d'NASA gefouert fir d'Entwécklung vun engem neie Raumschëff, den USDV, ze proposéieren, wat méi robust Fäegkeeten fir verantwortlech Deorbit ubitt. Den USDV konzentréiert sech op déi lescht Deorbitaktivitéit a kann entweder en neie Raumschëff sinn oder eng Ännerung vun engem existente Raumschëff. Et gëtt entwéckelt fir op sengem éischte Fluch ze fonktionnéieren an huet genuch Redundanz an Anomalie Erhuelungskapazitéit fir de kriteschen Deorbitverbrennung auszeféieren.

D'Entwécklung vum USDV wäert e komplexen an Zäitopwendende Effort sinn, dee Joere vun Entwécklung, Testen an Zertifizéierung erfuerdert. Wéi och ëmmer, dëst proposéiert Raumschëff representéiert eng bedeitend Verréckelung an der NASA Approche fir d'ISS ze deorbitéieren a garantéiert eng sécher a kontrolléiert Ofbau vun der Raumstatioun.

Quellen:

- NASA proposéiert Deorbit Gefier fir International Space Station Pensioun. (2023, 21. September). Indien haut.