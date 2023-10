NASA's 16th Annual von Braun Space Exploration Symposium fir sech op d'Fortschrëtter vun der Weltraumwëssenschaft an der Exploratioun ze fokusséieren

D'NASA invitéiert Medievertrieder fir de 16th Annual von Braun Space Exploration Symposium deelzehuelen, dee vu Mëttwochs bis Freides 25-27 Oktober op der University of Alabama zu Huntsville stattfënnt. D'Thema vun dësem Joer ass "Advancing Space: From LEO to Lunar and Beyond", an de Symposium wäert Spriecher aus der Regierung, der Industrie an der Akademie weisen, déi iwwer déi lescht Entwécklungen, zukünfteg Méiglechkeeten an Erausfuerderungen an der Weltraumwëssenschaft an Exploratioun diskutéieren.

Ënnert den NASA-Participanten gëtt den Administrator Bill Nelson Bemierkungen während der Auszeechnung Mëttegiessen am Oktober 25. De Mëttegiessen wäert och eng Diskussioun iwwer mënschlech Landungssystemer enthalen. Medien, déi interesséiert sinn mam Administrator Nelson ze schwätzen, kënnen den Jackie McGuinness bei [E-Mail geschützt] kontaktéieren. Mediememberen, déi un de Symposium interesséiert sinn, mussen d'American Astronautical Society Executive Director Jim Way op [E-Mail geschützt] oder 703-866-0021 fir Umeldungsinformatiounen kontaktéieren.

D'Evenement fänkt mat Eröffnungsbemierkungen un vum Joseph Pelfrey, handelen Direkter vum NASA Marshall Space Flight Center, deen och e Mëttwoch de Moien en Artemis Panel moderéiert. Aner Spriecher vum Marshall Space Flight Center gehéieren Shane Canerday, Raumfaartingenieur; John Honeycutt, Manager vum Space Launch Systems Programm; Dayna Ise, Adjoint Manager vum Science and Technology Office; Mallory James, Raumfaarttechnik Ingenieur; Mary Beth Koelbl, Direkter vun der Engineering Directorate; Jason Turpin, Senior technesche Leader vun Propulsion; a Lisa Watson-Morgan, Manager vum Human Landing System Programm.

Fir méi Informatiounen iwwer de Symposium an de komplette Programm, besicht w.e.g. astronautical.org/events/vbs.

Quellen: NASA PR Newswire