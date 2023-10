Eng Erstaunlech Vue vun der Annular Sonnendäischtert aus dem Weltraum

By

D'NASA huet e spektakuläre Bild vun der annularer Sonnendäischtert verëffentlecht, déi de 14. Oktober 2023 geschitt ass. D'Bild gouf vun der Earth Polychromatic Imaging Camera (EPIC) u Bord vum Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) opgeholl, deen ongeféier 1.5 Millioune Meilen ewech positionéiert ass. vun der Äerd. D'Bild weist de Schatten vum Mound iwwer Nordamerika während der Sonnendäischtert.

Eng annular Sonnendäischtert geschitt wann de Mound, op oder no senger wäitster Distanz vun der Äerd, méi kleng um Himmel erschéngt an d'Scheif vun der Sonn net komplett ofdeckt. Dëst entsteet e "Ring of Fire" Effekt, mat de Kante vun der Sonn sichtbar als e glühend roude Ring.

D'EPIC Kamera, eent vun dräi Instrumenter u Bord vun DSCOVR, erfaasst reegelméisseg Full-Disk Biller vun der Äerd. D'Snapshot verëffentlecht vun der NASA gouf um 11:58 Auer Zentralzäit de 14. Oktober geholl, wärend dem Héichpunkt vun der Sonnendäischtert iwwer zentral Texas. D'Enormitéit vum Schied illustréiert datt d'Sonn nach deelweis iwwer e méi breet Sträich vum Kontinent verstoppt war.

DSCOVR ass um Äerd-Sonn L1 Lagrange Punkt positionéiert, dat ass eng Regioun vum Gravitatiouns Gläichgewiicht tëscht Äerd an der Sonn. Dës strategesch Location erlaabt DSCOVR entscheedend Donnéeën ze liwweren fir souwuel terrestresch wéi och Weltraumwieder ze iwwerwaachen, inklusiv fréi Detektioun vu Sonnestuerm ier se op d'Äerd kommen. Den James Webb Weltraumteleskop ass och op engem Lagrange-Punkt stationéiert, awer op der Géigendeel Säit um L2.

Wärend déi nächst annular Sonnendäischtert den 21. Juni 2039 erwaart gëtt, soll eng total Sonnendäischtert vill méi fréi stattfannen, den 8. Abrëll 2024. Dëst Evenement wäert den Himmel vun Texas bis Maine an den USA däischter maachen.

