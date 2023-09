D'NASA Kapsel liwwert de gréisste Asteroideprobe jee op d'Äerd

Eng NASA Raumkapsel mat der gréisster Buedemprobe, déi jeemools vun engem Asteroid gesammelt gouf, huet de Wee duerch d'Äerdatmosphär gemaach an an enger Wüst an den USA beréiert. D'Kapsel, déi vum Roboter-Raumschëff OSIRIS-REx verëffentlecht gouf, ass an enger designéierter Landungszone westlech vu Salt Lake City, Utah gelant. Dëst markéiert d'Réalisatioun vun enger sechs Joer gemeinsamer Missioun tëscht der NASA an der University of Arizona.

D'Himmelsexemplar gouf vum Asteroid Bennu gesammelt, deen ugeholl gëtt 4.5 Milliarde Joer al ze sinn. Den Asteroid gëtt als en alen, 510 Meter breet Objet tëscht Äerd a Mars beschriwwen. D'Probe gëtt erwaart eng Mëschung aus Fielsen a Stëbspartikelen ze sinn, räich u Kuelestoff an e puer vun de fréiste feste Partikelen, déi an eisem Sonnesystem bilden. Et kann souguer exotesch Spezifizitéiten a Kären enthalen, déi eis Sonn viru sinn.

D'Bedeitung vun dëser Missioun läit an der Gréisst vun der gesammelt Asteroidprobe. Wärend aner Missiounen Asteroideproben an der Vergaangenheet zréckginn, ass dës Probe relativ substantiell. Wëssenschaftler schätzen datt d'Kapsel op d'mannst 250 Gramm Schutt hält, awer de genaue Betrag gëtt festgeluegt wann de Container opgemaach gëtt. Dës Missioun baut op den Erfolleg vun de japanesche JAXA Missiounen, déi de Wee fir d'NASA OSIRIS-REx Missioun ausgeschafft hunn.

Australien ass an der Analyse vun de Proben involvéiert, mat Experten aus verschiddenen Universitéiten déi un der Fuerschung kollaboréieren. Associate Professor Nick Timms vun der Curtin University School of Earth and Planetary Sciences ass ee vun de Wëssenschaftler déi d'Asteroidprobe analyséieren. Hir Zil ass d'organesch Molekülen a Verbindungen ze verstoen, déi op Bennu konservéiert sinn, d'Bildung an d'Persistenz vun Asteroide wéi Bennu, an d'Präsenz vu Ressourcen wéi Waasser op dësen Asteroiden.

D'NASA hofft wäertvoll Hiweiser iwwer d'Origine an d'Entwécklung vu Fielseplanéiten wéi d'Äerd ze entdecken duerch d'Studie vun Asteroiden wéi Bennu. Dës Asteroide sinn Reliquië vum fréie Sonnesystem a kënnen organesch Moleküle enthalen, déi néideg sinn fir d'Entstoe vum Liewen. Den Erfolleg vu Missiounen wéi OSIRIS-REx dréit net nëmmen zu eisem Wësse vum Universum bäi, mee mécht och de Wee fir zukünfteg Weltraum a Planetaresch Fuerschung.

