NASA Mangel un Transparenz iwwer Käschte vum Space Launch System Rakéiteprogramm

E rezente Bericht vum Government Accountability Office (GAO) weist datt d'NASA Transparenz feelt wann et ëm déi richteg Käschte vu sengem Space Launch System (SLS) Rakéiteprogramm kënnt. De Bericht iwwerpréift d'Milliarde vun Dollar, déi fir d'Entwécklung vun der massiver Rakéit zougewisen sinn, déi en erfollegräichen Debutstart mat der Artemis I Missioun am spéiden 2022 haten. Iwwerraschend hunn d'NASA Beamten zouginn datt d'Rakéit ze deier ass fir seng Moundfuerschungsefforten als Deel z'ënnerstëtzen. vum Artemis-Programm.

Ee vun de grousse Bedenken, déi vum GAO ​​ausgedréckt sinn, ass d'Entscheedung vun der NASA d'Produktiounskäschte vu verschiddene SLS Rakéitenelementer net ze moossen. Amplaz plangt d'NASA d'Produktiounskäschte a Bezuelbarkeet duerch e fënnef Joer Schätzung ze iwwerwaachen, wat de Bericht als "schlecht Tools" ugesi fir d'Käschte mat der Zäit ze moossen.

Zousätzlech betount de Bericht datt d'Käschteschätzunge vun der NASA net Verspéidungen op Artemis Missiounen berücksichtegen. Den Artemis II bemannte Fluch ëm de Mound wäert onwahrscheinlech virum 2025 starten, mat der bemannter Landung op Artemis III méiglecherweis weider verspéit. Trotzdem behaapten e puer NASA Beamten datt dës Verspéidungen net d'Käschteschätzung vum Programm beaflossen, wat zweifelhaft schéngt.

Fir d'Thema vun net nohaltege Käschten unzegoen, hunn d'NASA Beamten d'Noutwennegkeet unerkannt fir d'Bezuelbarkeet vum SLS Programm ze verbesseren. Si hunn e Véier-Schrëtt Plang skizzéiert fir d'Käschten ze reduzéieren, dorënner d'Stabiliséierung vum Fluchplang, d'Léierkurve Effizienz z'erreechen, d'Innovatioun ze encouragéieren an d'Acquisitiounsstrategien unzepassen. Wéi och ëmmer, spezifesch Käschtespuerziler goufen net identifizéiert.

Wärend d'NASA d'Unerkennung vun den exzessive Käschten luewenswäert ass, stellt de Bericht Zweifel op ob se effektiv d'Käschte kënne kontrolléieren. Och mat Efforte fir d'Motorkäschte ëm 30% ze reduzéieren, bleiwen d'SLS Rakéitemotoren däitlech méi deier am Verglach zu Motoren am kommerziellen Maart.

Als Conclusioun beliicht de GAO Bericht de Mangel u Transparenz an de Käschteschätzunge vun der NASA fir den SLS Rakéiteprogramm. Wärend d'NASA d'Noutwennegkeet unerkennt fir d'Thema vun der Bezuelbarkeet unzegoen, bleift et ze gesinn ob se effektiv d'Käschte kënne kontrolléieren an de Programm op laang Siicht nohalteg maachen.

