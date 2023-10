D'NASA huet eng nei interaktiv Kaart genannt "Eclipse Explorer" fir déi nächst annular Sonnendäischtert de 14. Oktober enthüllt. D'Kaart baséiert op NASA's virdru verëffentlecht Sonnendäischtertkaarten, awer enthält zousätzlech interaktiv Schichten fir Echtzäitinformatioun ze liwweren an d'Betrag ze verbesseren.

D'"Eclipse Explorer" Kaart weist dynamesch Schichten, déi de Prozentsaz vun der Sonn weisen, déi während dem Héichpunkt vun der Sonnendäischtert bedeckt ginn. Et weist och d'Konturen vu Beräicher wou d'Dauer vum "Feierring", den däischtersten Deel vum Moundschiet, deen d'Däischtert verursaacht, am héchsten ass. Zousätzlech weist d'Kaart de Wee an d'Forme vun der Antumbra, dem Moundkegelfërmege Schiet, souwéi déi méi hell Penumbra, wat zu enger deelweiser Sonnendäischtert resultéiert.

Wärend d'Kaart spezifesch Sonnendäischtertzäiten a Wiederinformatioun fir Stied ubitt, fehlt et detailléiert Informatioun fir Besucher op Schlësseldeeler vum Wee, sou wéi Utah. Wéi och ëmmer, déi nei Sonnendäischtertkaarte vun der NASA konfrontéiert haart Konkurrenz vun aneren interaktive Kaarten, dorënner Eclipse2024.org's Eclipse Simulator, deen eng detailléiert visuell Representatioun fir Honnerte vu Plazen ubitt. TimeAndDate.com bitt och eng Simulatioun vun wéi d'Eclipse fir spezifesch Plazen zesumme mat engem Zäitplang ausgesäit.

Et ass wichteg fir Observateuren Sonnendäischtert Brëller uechter d'Evenement ze droen hir Aen ze schützen. Eng annular Sonnendäischtert geschitt wann de Mound duerch seng Positioun an hirer Ëmlafbunn liicht méi kleng ass wéi d'Sonn. De 14. Oktober blockéiert de Mound den mëttleren Deel vun der Sonn, sou datt e kuerze Rank en Annulus entsteet. D'Eclips wäert iwwer e puer US Staaten passéieren, dorënner Oregon, Texas, Kalifornien, Nevada, Idaho, Utah, Arizona, Colorado an New Mexico. Et geet dann weider a Mexiko, Belize, Honduras, Nicaragua, Panama, Kolumbien a Brasilien.

Fir d'Eclipse sécher ze gesinn, ass et entscheedend ze vermeiden direkt op déi deelweis oder annular Phasen ouni zertifizéierten Augeschutz ze kucken. Egal ob Dir an Amerika sidd oder all aner Plaz wärend der Sonnendäischtert, Sonnendäischtert Brëller sinn néideg fir sécher ze kucken.

