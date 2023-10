D'NASA Laser Kommunikatiouns revolutionéiert Raumdateniwwerdroung

D'NASA revolutionéiert d'Dateniwwerdroungsfäegkeeten am Weltraum mat senger banebriechender Laserkommunikatiounstechnologie. Mat dem zukünftege Start vun der ILLUMA-T Notzlaascht op d'International Space Station (ISS) am November ass d'Potenzial fir méi séier a méi effizient Kommunikatioun tëscht der ISS an der Äerd bannent erreechbar.

Traditionell huet d'ISS op Radiofrequenz Relaissatellitten fir Dateniwwerdroung vertraut. Wéi och ëmmer, d'Aféierung vu Laserkommunikatioun duerch Missiounen wéi ILLUMA-T (Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal) ass agestallt fir d'Art a Weis wéi Daten aus dem Weltall iwwerdroe ginn.

Laserkommunikatioun benotzt onsichtbar Infrarout Liicht fir méi héich Datequoten z'erméiglechen, wat Raumschëff erlaabt méi grouss Volumen vun Daten zréck op d'Äerd an enger eenzeger Iwwerdroung ze vermëttelen. Dës banebriechend Technologie profitéiert d'Fuerscher op der ISS, well et méi séier Datenübertragung ubitt an d'Fähigkeit verbessert fir wesentlech Quantitéiten un Daten ze schécken.

Géréiert vum NASA Space Communications and Navigation Programm, ILLUMA-T wäert zwee-Wee Laser Kommunikatiounsrelais demonstréieren wann se op der ISS installéiert sinn. Equipéiert mat engem Teleskop a Gimbal, verfollegt den opteschen Modul vum ILLUMA-T d'Laser Kommunikatiouns Relais Demonstratioun (LCRD) an enger geosynchroner Ëmlafbunn. Trotz der Gréisst vun enger Mikrowelle spillt dës kompakt Notzlaascht eng entscheedend Roll fir d'Raumkommunikatiounsfäegkeeten ze verbesseren.

Eemol op der ISS installéiert, wäert ILLUMA-T Daten mat engem impressionnanten Taux vun 1.2 Gigabits pro Sekonn op LCRD weiderginn. Vun do aus ginn d'Donnéeën op optesch Buedemstatiounen a Kalifornien oder Hawaii iwwerdroen. D'Buedemstatiounen wäerten dann d'Donnéeën an den LCRD Mission Operations Center route an duerno op d'ILLUMA-T Terrain Operations Teams am NASA's Goddard Space Flight Center zu Maryland fir Qualitéitsbewäertung.

D'Zesummenaarbecht tëscht ILLUMA-T an LCRD huet d'Potenzial fir Raumkommunikatiounsfäegkeeten ze revolutionéieren. D'NASA virstellt d'Integratioun vu Laserkommunikatioun a senge Raumkommunikatiounsnetzwierker fir souwuel no-Äerd wéi och déiwe Raumfuerschung ze profitéieren. Mat dëser Technologie kënnen d'Fuerscher a Weltraumbegeeschterten sech op méi séier, méi effizient an ëmfaassend Dateniwwerdroung tëscht der ISS an der Äerd freeën.

FAQs

1. Wat ass ILLUMA-T?

ILLUMA-T steet fir Integrated Laser Communications Relais Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal. Et ass eng Notzlaascht entwéckelt vun der NASA fir d'Potenzial vu Laserkommunikatioun ze weisen fir Dateniwwerdroungsfäegkeeten am Weltraum ze verbesseren.

2. Wéi funktionéiert Laser Kommunikatiounstechnologie?

Laserkommunikatioun benotzt onsichtbar Infrarout Liicht fir méi héich Datequoten z'erméiglechen, wat d'Transmissioun vu gréissere Volumen vun Daten zréck op d'Äerd an enger eenzeger Iwwerdroung erlaabt. Dës Technologie bitt méi séier a méi effizient Kommunikatioun tëscht Weltraummissiounen, wéi der International Space Station (ISS), an der Äerd.

3. Wat sinn d'Virdeeler vun Laser Kommunikatiounen?

Laser Kommunikatioun bitt méi séier Datenübertragung an d'Fäegkeet fir méi Daten op d'Äerd ze schécken. Dëst profitéiert d'Fuerscher a Weltraumfuerschungsmissiounen andeems d'Dateniwwerdroungsfäegkeeten verbessert ginn an eng méi ëmfaassend Analyse vun den am Weltraum gesammelt Donnéeën erméiglecht.

4. Wéi wäert ILLUMA-T Raum Kommunikatioun Kënnen verbesseren?

Eemol op der ISS installéiert, wäert ILLUMA-T zwee-Wee Laser Kommunikatioun Relais demonstréieren. Et wäert Daten mat engem impressionnanten Taux vun 1.2 Gigabits pro Sekonn op d'Laser Kommunikatiouns Relais Demonstratioun (LCRD) an der geosynchroner Ëmlafbunn weiderginn. Dës Zesummenaarbecht zielt fir Raumkommunikatiounsfäegkeeten ze revolutionéieren an de Wee fir Laserkommunikatioun an de Weltraumkommunikatiounsnetzwierker vun der NASA z'integréieren.