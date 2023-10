Dem NASA säin X-59 Supersonic Éischte Fluch op d'nächst Joer verspéit

D'NASA huet ugekënnegt datt den héich erwaarten éischte Fluch vu sengem X-59 Supersonic Fliger, ursprénglech fir 2023 geplangt ass, op 2024 verspéit gouf.

Den X-59 March 1.4 Demonstrateur, entwéckelt vun der NASA an Zesummenaarbecht mam Lockheed Martin, huet rigoréis Tester vu sengen integréierte Systemer gemaach. De Fliger huet dës Tester erfollegräich gepackt an ass elo op d'Fluchlinn geplënnert als Virbereedung fir säin Inaugural Fluch.

Den X-59 zielt fir eng vun de groussen Erausfuerderunge vum supersonic Fluch ze iwwerwannen - de lauter sonesche Boom dee geschitt wann e Fliger d'Geschwindegkeet vum Toun iwwerschreift. Duerch Design huet den X-59 eng Form déi e méi rouege sonesche Boom generéiert, bekannt als "sonic thump", wat erwaart gëtt wesentlech manner stéierend ze sinn wéi traditionell supersonesch Boom.

Eemol am Fluch sammelt den X-59 Daten iwwer de produzéierte sonic thump a sammelt Feedback vu Leit um Buedem fir d'Akzeptabilitéit vum Kaméidi ze evaluéieren. Dës Donnéeë wäerten zukünfteg Reglementer informéieren an d'Entwécklung vun enger neier Generatioun vu supersonesche Fligeren erméiglechen, déi iwwer Land operéiere kënnen ouni d'Gemeinschaften ze stéieren.

Wärend d'Verspéidung enttäuschend ass, ass et entscheedend fir d'NASA d'Sécherheet an den Erfolleg vum éischte Fluch vum X-59 ze garantéieren. Technesch Erausfuerderungen an onerwaart Themen sinn heefeg an der Entwécklung vun experimentellen Fligeren, an d'NASA bleift engagéiert fir dës Hindernisser ze iwwerwannen.

Wéi den X-59 op säin éischte Fluch viru geet, wäert d'Team déi um Projet schafft weider iwwergräifend Tester an Evaluatioune maachen. D'Daten, déi aus dësem banebriechende Fliger gesammelt ginn, wäerten zu Fortschrëtter an der supersonescher Fluchtechnologie bäidroen an de Wee fir zukünfteg Innovatiounen an der Loftfaart plazéieren.

