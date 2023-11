Dem NASA seng Imaging Röntgen Polarimetry Explorer entdeckt 'Geeschteg kosmesch Hand'

D'Geheimnisser vum Weltraum iwwerraschen eis weider, och wa mir ëmmer méi Geheimnisser entdecken. Raumfaartagenturen wéi d'NASA si gewidmet fir dat grousst Onbekannt ze entdecken, an am Joer 2021 hunn se den Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) gestart, e Raumobservatoire entwéckelt fir d'Polariséierung vu kosmesche Röntgenstrahlen ze moossen. Als Deel vu senger Missioun huet IXPE viru kuerzem eng interessant Entdeckung gemaach - e beandrockende Pulsar Wandniwwel, deen eng markant Ähnlechkeet mat enger knacheg mënschlecher Hand huet.

Den MSH 15-52 benannt, huet d'NASA et passend als "geeschteg kosmesch Hand" bezeechent. Dës etheresch Struktur gouf fir d'éischt vum Chandra Röntgenobservatoire vun der NASA am Joer 2001 observéiert, deen opgedeckt huet datt de Pulsarwandniwwel, dee mam Pulsar PSR B1509-58 begleet, eng mënschlech Hand ausgesinn huet. Elo huet den IXPE de MSH 15-52 nach méi no gekuckt, e Rekord 17 Deeg verbruecht fir et ze beobachten, sou datt et déi längst Observatioun vun engem eenzegen Objet zënter sengem Start ass.

D'Daten gesammelt vum IXPE hunn d'Fuerscher déi éischt Kaart vum Magnéitfeld an der "Hand" geliwwert. Wéi gelueden Partikele laanscht d'Magnéitfeld reesen, bestëmmen se d'Form vum Niwwel, sou wéi d'Schanken an enger mënschlecher Hand. "D'IXPE Daten ginn eis déi éischt Kaart vum Magnéitfeld an der Hand", sot de Roger Romani vun der Stanford University, déi d'Etude gefouert huet.

Eng bemierkenswäert Erkenntnis aus den Observatioune ass de konsequent héije Niveau vun der Polariséierung a grousse Regioune vum MSH 15-52. De Betrag vun der Polariséierung erreecht de maximalen Niveau, deen aus theoreteschen Berechnungen erwaart gëtt, wat d'Präsenz vun engem bemierkenswäert riichten an eenheetleche Magnéitfeld ugeet. Dës Regioune vum Pulsarwandniwwel weisen wéineg Turbulenzen, eng faszinante Charakteristik déi nei Froen iwwer d'Mechanismen op der Aarbecht opwerft.

Dës Entdeckung weist déi villsäiteg Natur vun der Röntgen Exploratioun. Wärend Röntgenstrahlen haaptsächlech fir hir medizinesch Uwendungen bekannt sinn, weist hir Notzung an der Weltraumfuerschung verstoppte Aspekter vum Universum op, wat zu engem méi déif Verständnis vu kosmesche Phänomener féiert.

FAQ:

Q: Wat huet den Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) entdeckt?

A: Den IXPE huet während senger 15 Deeg Observatioun e Pulsarwandniwwel entdeckt, deen eng knacheg mënschlech Hand gläicht, genannt MSH 52-17.

Q: Wat ass d'Bedeitung vum Magnéitfeld am Niwwel?

A: D'Magnéitfeld bestëmmt d'Form vum Niwwel, sou wéi d'Schanken an enger mënschlecher Hand.

Q: Wat weist déi polariséiert Natur vun Röntgenstrahlen am Niwwel un?

A: Déi héich Polariséierung suggeréiert d'Präsenz vun engem riichten an eenheetleche Magnéitfeld, mat minimaler Turbulenzen.

Q: Wéi ënnerscheet sech d'Benotzung vun Röntgenstrahlen an der Weltraumfuerschung vun hiren medizineschen Uwendungen?

A: Röntgenstrahlen an der Weltraumfuerschung verroden verstoppt Informatioun iwwer den Universum, déi soss onsiichtbar ass.