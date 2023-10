De Perseverance Rover erfaasst Massive Dust Devil um Mars

D'NASA Perseverance Rover huet eng beandrockend Siicht um Mars erfaasst - en tiermesche Stëbs Däiwel deen eng iwwerraschend 1.2 Meilen an der Héicht erreecht. D'Videoopnamen, déi vum Rover gemaach goufen, weisen den ënneschten Deel vum Stëbs Däiwel wéi et laanscht de westleche Rand vum Mars 'Jezero Krater beweegt.

Och wann nëmmen déi ënnescht 387 Féiss vum Stëbs Däiwel am Video ze gesinn ass, schätzen d'Wëssenschaftler seng Gesamthéicht op 1.2 Meilen, bal 3.5 Mol méi héich wéi den One World Trade Center Wolkenkratzer zu New York City. De Stëbs Däiwel war ongeféier 200 Fouss breet an ass mat enger Geschwindegkeet vu ronn 12 mph gereest.

De Mark Lemmon, e Member vum Perseverance Science Team, erkläert datt wa se d'Spëtzt vum Stëbs Däiwel am Video net gesinn, de Schiet deen et werft eng Indikatioun vu senger Héicht gëtt. Déi meescht Stëbsdäiwel um Mars si vertikal Sailen, a baséiert op dem Schiet, gëtt dëse besonnesche Stëbsdäiwel op ongeféier 1.2 Meilen an der Héicht geschat.

Mars Stëbs Däiwel si vill méi staark a méi grouss wéi déi op der Äerd. Iwwerdeems Stëbs Däiwel op eisem Planéit eng duerchschnëttlech Héicht vun 1,000 Féiss erreechen kann, ass de Mars Stëbs Däiwel gefaange vun Perseverance sechs Mol méi héich. Stëbs Däiwel sinn am meeschte verbreet während dem Mars Fréijoer a Summerméint ze gesinn, awer hir Erscheinung kann net virausgesot ginn.

De Perseverance Rover huet virdru e Stëbs Däiwel um Mars am Joer 2012 opgeholl, deen eng erstaunlech 12 Meilen an der Héicht gemooss huet. Dës Beobachtunge bidden wäertvoll Abléck an d'atmosphäresch Konditiounen a Wiederphenomener eenzegaarteg fir de roude Planéit.

Quellen: NASA

*Definitiounen:

Dust Devil: E Wirbelwind oder Tornado-ähnlecht Phänomen besteet aus Stëbs oder Sandpartikelen, déi sech op der Uewerfläch vun engem Planéit oder Mound bilden.

Mars: De véierte Planéit vun der Sonn an den zweetklengste Planéit am Sonnesystem, bekannt fir seng roudelzeg Erscheinung.