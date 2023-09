Déi siwe Joer Missioun vun der NASA Osiris-REx Raumschëff koum zu engem erfollegräichen Ofschloss wéi se hir éischt Sammlung vun Asteroideproben an der Utah Wüst sanft landen. Déi kompakt Probekapsel gouf vun enger Distanz vu 63,000 Meilen während engem enke Pass vun der Äerd ofgesat a véier Stonne méi spéit op engem ofgesécherten Deel vu Militärland beréiert. Mëttlerweil wäert d'Haaptraumschëff seng Missioun weiderféieren fir en aneren Asteroid z'erfuerschen.

Déi gesammelt Proben ginn an en neie Labo am NASA Johnson Space Center zu Houston geflunn. Am Mëttelpunkt wäerte si sech mat den Honnerte vu Pond Moundfielsen uschléissen, déi virun engem hallwe Joerhonnert vun den Apollo-Astronauten gesammelt goufen. Den Dante Lauretta, de Lead Wëssenschaftler vun der Missioun vun der University of Arizona, wäert d'Probe op Texas begleeden. D'Ouverture vum Container zu Houston wäert e bedeitende Moment sinn, well et d'Quantitéit u gesammelt Material weist.

D'NASA plangt d'Asteroidprobe den 11. Oktober ëffentlech am Johnson Space Center zu Houston z'entdecken. D'Entdeckung gëtt begleet vun enger Neiegkeetskonferenz wou d'NASA OSIRIS-REx Wëssenschaftsteam hir initial Analyse vun der Probe diskutéiert. D'Evenement gëtt live op der NASA Televisioun, der NASA App an der Websäit vun der Agentur iwwerdroen.

Source: Hindustan Times

Quellen:

- Definitioun vun Osiris-REx Raumschëff: Originen, Spektral Interpretatioun, Ressource Identifikatioun a Sécherheet - Regolith Explorer

- Definitioun vum Johnson Space Center: Eng NASA Ariichtung zu Houston, Texas, déi als Leadzentrum fir mënschlech Raumfluchaktivitéiten déngt a vill Fuerschungs- an Testanlagen hält.

– Definitioun vun Apollo Astronauten: D'Astronauten déi un den Apollo Missiounen vun der NASA deelgeholl hunn, déi verantwortlech waren fir déi éischt Mënschen um Mound ze landen.

- Definitioun vu Moundfielsen: Fielsen gesammelt vun der Mounduewerfläch wärend den Apollo Missiounen fir wëssenschaftlech Studie an Analyse.