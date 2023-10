NASA's Dragonfly: Paving the Way for Titan Exploration

Eng banebriechend Missioun ass bei der NASA amgaang wéi d'Wëssenschaftler sech virbereeden fir den Titan, dem Saturn säi gréisste Mound ze entdecken. Titan, bekannt fir seng dicht Atmosphär a geréng Schwéierkraaft, war laang en Zil fir d'NASA Sich no bewunnbare Welten an Zeeche vum extraterrestrescht Liewen. Fir dës gewalteg Leeschtung z'erreechen, baut d'NASA en nuklear ugedriwwe Lander mam Numm Dragonfly, deen déi éischt Missioun vun der Agentur op d'Uewerfläch vun enger Ozeanwelt ass.

Dragonfly, entwéckelt a bedriwwe vum Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) zu Maryland, ass keen normale Lander. Ähnlech wéi eng Drone vun engem Autosgréisst, wäert et duerch d'Stickstoffräich Atmosphär vum Titan schwammen mat véier Puer gestapelte Rotoren, entwéckelt fir duerch d'déck Loft vum Mound ze schneiden. Equipéiert mat fortgeschratt Kameraen, Sensoren, a Sampling Instrumenter, Dragonfly zielt Gebidder vum Titan ze entdecken déi verdächtegt organesch Materialien ze enthalen, méiglecherweis a Kontakt mat engem ënnerierdesche Waasserwasser ënner der äisegem Uewerfläch.

Extensiv Tester vun Dragonfly Fluchsystemer goufen an de leschten dräi Joer am Langley Research Center vun der NASA zu Virginia gemaach. D'Tester simuléiert eng Vielfalt vu Fluchbedéngungen an Szenarie fir d'aerodynamesch Leeschtung vum Gefier, Rotorgeschwindegkeet a Widderstandsfäegkeet bei verschiddene Wandgeschwindegkeeten a Fluchwinkelen ze evaluéieren. Déi erfollegräich Ofschloss vun iwwer 700 Gesamtlafen a méi wéi 4,000 eenzel Datenpunkten huet d'Vertrauen vun de Fuerscher an d'Simulatiounsmodeller erhéicht, déi entwéckelt sinn fir déi usprochsvoll Konditiounen op Titan ze replizéieren.

De Rick Heisler, den Dragonfly Wandtunnel Test Lead bei APL, erkläert datt all Testphase d'Team erlaabt huet hir technesch Modeller ze verfeineren an d'Rotorleistungsprognosen fir Titan seng aussergewéinlech Atmosphär ze verbesseren. Déi erfaasst Donnéeën waren instrumental fir d'Aerodynamik vun der Lander ze validéieren, d'Aero-strukturell Leeschtung, an d'Rotor-Müdegkeetsliewen am haarde kryogenen Ëmfeld.

Dragonfly ass geplangt fir am Joer 2027 ze starten a gëtt erwaart Titan bis 2034 z'erreechen, wat e bedeitende Meilesteen an der Weltraumfuerschung markéiert. Wéi de Ken Hibbard, den Dragonfly Missiounssystemingenieur bei APL, seet: "Mat Dragonfly verwandele mir Science Fiction an Exploratiounsfakt." D'Missioun stellt eng spannend Geleeënheet fir d'Geheimnisser vum Titan z'entdecken, an all Schrëtt bréngt eis méi no un dëse revolutionäre Rotorcraft iwwer den Himmel an d'Uewerfläch vum Saturn säi gréisste Mound ze schécken.

