NASA Biosignatures IDEAS Lab: Elo gëlle fir eng eenzegaarteg Workshop Experienz

Den Astrobiologie Programm vun der NASA bitt eng spannend Geleeënheet fir Wëssenschaftler an US Institutiounen un de Biosignatures IDEAS Labo matzemaachen. Dësen innovativen Atelier zielt nei a banebriechend Subventiounsvirschléi duerch Echtzäit Peer review z'entwéckelen.

De Biosignatures IDEAS Labo besteet aus enger Kombinatioun vu virtuelle Virversammlungen, perséinlech Sessiounen a virtuelle Sessiounen. Déi perséinlech Sessiounen wäerte vum 6.-8. Februar 2024 stattfannen, während déi virtuell Sessiounen de 16. Februar, 23. an 1. Mäerz ofgehale ginn.

Andeems Dir un dësem Workshop deelhëllt, wäerten d'Wëssenschaftler d'Chance hunn mat Kollegen ze kollaboréieren, wäertvoll Feedback ze kréien an hir Subventiounsvirschléi an Echtzäit ze verfeineren. D'ultimativ Zil ass eng Rei vu Virschléi z'entwéckelen, déi fir d'Finanzéierung duerch den Exobiology Programm berücksichtegt ginn.

Fir de Biosignatures IDEAS Labo ze bewerben, kënnen interesséiert Wëssenschaftler déi offiziell Websäit besichen. Hei kënne si méi Informatiounen iwwer den Atelier fannen an hir Demande ofginn.

Dës eenzegaarteg Ateliererfahrung ass eng exzellent Geleeënheet fir Wëssenschaftler am Beräich vun der Astrobiologie hir Fuerschung op nei Héichten ze huelen. Andeems Dir an Echtzäit Peer review an Zesummenaarbecht engagéiert, kënnen d'Participanten hir Iddien verfeineren a staark Subventiounsvirschléi entwéckelen déi de Potenzial hunn bedeitend Bäiträg zum Feld ze maachen.

Verpasst net dës Chance Deel vum NASA Biosignatures IDEAS Lab ze sinn. Mellt Iech elo un an huelt Är Fuerschung op den nächsten Niveau!

Definitiounen:

- Biosignaturen: Indikatoren vum vergaangenen oder haitege Liewen, déi a verschiddenen Ëmfeld erkannt a studéiert kënne ginn.

- IDÉEN: Innovatioun an der Entwécklung, Exploratioun a Wëssenschaft - e Programm deen Zesummenaarbecht an d'Entwécklung vun transformativen Iddien an der Weltraumfuerschung fördert.

