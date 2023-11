Neien Artikel: Astronaute preparéieren d'Maintenance Spacewalk op der International Space Station

Déi lescht Virbereedunge sinn amgaang fir eng Ënnerhaltsraumwanderung op der International Space Station (ISS) wéi d'Expeditioun 70 Crew sech fir d'Aufgab ausriichten. E Mëttwoch wäerten d'NASA Astronauten Jasmin Moghbeli a Loral O'Hara op eng bal siwe Stonne Raumwanderung starten fir Radiokommunikatiounsausrüstung ze entfernen an Hardware auszetauschen, déi d'ISS Solararrays erlaabt d'Sonn ze verfolgen.

De Spacewalk, geplangt fir um 8:05 Auer EDT unzefänken, markéiert déi éischte Kéier datt béid Astronauten ausserhalb vun der Raumstatioun fueren. Missiounsmanager hunn de Go-Ahead fir NASA TV ginn fir Live Ofdeckung vum Event ab 6:30 Auer EDT op der Agence App an Websäit ze bidden.

De Kommandant Andreas Mogensen vun der Europäescher Weltraumagence an de Satoshi Furukawa vu JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) hu sech mam Moghbeli an O'Hara fir d'Preparatioune vum Dag laang Raumfaart ugeschloss. D'Team huet Standard medizinesch Prüfungen ënnerholl, dorënner Temperatur, Blutdrock, Puls, an Otmungsproblemer. Zousätzlech hunn se d'Spacewalk-Prozeduren iwwerpréift an eng lescht Bereetschaftskonferenz mat Buedemspezialisten ofgehalen.

Bannent der Quest Loftschloss hunn d'Astronauten hir Tools a Raumfaart virbereet fir déi kommend Spacewalk ze preparéieren. D'Ënnerhaltungsaktivitéit wäert den 12. Spacewalk markéieren, deen dëst Joer op der ISS gemaach gëtt.

Mëttlerweil hunn déi dräi Kosmonaute vun der Raumstatioun sech op hir alldeeglech wëssenschaftlech Fuerschung an Ënnerhaltsaufgaben am Roscosmos Segment vun der Gare konzentréiert. De Fluchingenieur Oleg Kononenko huet un enger 24-Stonn Sessioun deelgeholl fir seng Herz- a Blutdrockaktivitéit ze moossen, während de Fluchingenieur Nikolai Chub d'Botzaufgaben aus der Spacewalk vun der Woch virdrun ofgeschloss huet. Flight Engineer Konstantin Borisov assistéiert mat Liewen Ënnerstëtzung an Ënnerhalt Flichten de ganzen Dag.

FAQ:

Q: Wat wäerten d'Astronaute während der Raumfaart maachen?

A: D'Astronaute wäerte Radiokommunikatiounsausrüstung ewechhuelen an d'Hardware fir d'ISS Solararrays austauschen.

Q: Wäert de Spacewalk iwwerdroe ginn?

A: Jo, NASA TV wäert Live Coverage vum Spacewalk op der Agence App a Websäit ubidden.

Q: Wéi vill Raumwanderungen goufen dëst Joer op der ISS gemaach?

A: Dëst wäert déi 12. Raumwanderung sinn, déi op der ISS am Joer 2021 gemaach gëtt.