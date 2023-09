Den Astronaut Frank Rubio huet den US Single-Flight Ausdauerrekord gebrach andeems hien 371 Deeg u Bord vun der International Space Station (ISS) verbruecht huet. Dëst iwwerschreift de fréiere Rekord vun 355 Deeg vum Mark Vande Hei. De Rubio, zesumme mat de Kosmonauten Sergey Prokopyev an Dmitri Petelin, sollen de 27. September no hirem verlängerten Openthalt am Weltraum op d'Äerd zréckkommen.

Ursprénglech geplangt am Mäerz zréckzekommen, hunn de Rubio a seng Crewmates missen op der ISS bleiwen wéinst engem Kühlmittelleck an hirem Sojus MS-22 Fährschëff. De Leck, gegleeft duerch e Mikrometeoroid Impakt verursaacht ze ginn, huet d'Crew gezwongen hiren Openthalt ëm sechs Méint ze verlängeren. Am Februar gouf en onpilotéierten Ersatz Sojus erfollegräich gestart fir sécherzestellen datt de russesche Crew-Rotatiounsplang op der Streck bleift.

De Rubio huet d'Erausfuerderunge ausgedréckt vu senger Famill ewech ze sinn wärend hire Meilesteen, wéi Gebuertsdeeg a säi Jong, deen op d'Uni geet, awer huet seng Fra a Kanner gelueft fir d'Situatioun gutt ze handhaben. Trotz de perséinleche Schwieregkeeten huet de Rubio sech op seng Aarbecht konzentréiert an dat Bescht aus der Situatioun gemaach.

Dem Rubio seng Rekorderreechung bréngt him méi no un de Weltrekord vum Kosmonaut Valery Polyakov, deen 437 Deeg an 18 Stonnen u Bord vun der russescher Mir Raumstatioun verbruecht huet. Déi nächst Crew, déi de Rubio a seng Kollegen ersetzt, enthält den Oleg Kononenko, Nikolai Chub, an d'NASA Astronaut Loral O'Hara, mat Kononenko a Chub plangen e Joer op der ISS ze verbréngen.

