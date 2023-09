Den NASA Astronaut Frank Rubio, deen den US Rekord fir déi längst kontinuéierlech Zäit am Weltraum hält, soll de 27. September op d'Äerd zréckkommen, fir eng Missioun ofzeschléissen déi iwwer ee Joer op der International Space Station (ISS) gedauert huet. Rubio, zesumme mat zwee russesche Kosmonauten, Sergey Prokopyev an Dmitri Petelin, waren ursprénglech an enger niddereger Äerdëmlafbunn gestrand wéinst enger Kältekëscht an hirer geplangter Rees heem, eng Sojus-Kapsel, déi an der Raumstatioun am Dezember 2022 verankert ass.

Fir de Problem unzegoen, hunn d'NASA an d'russesch Weltraumagence Roscosmos d'Crew Expeditioun ëm eng zousätzlech sechs Méint verlängert. Si hunn festgestallt datt d'leckeg Kapsel net gëeegent war fir d'Crew heem ze bréngen, well et de Risiko vun Iwwerhëtzung während der Reentry an d'Äerdatmosphär aussetzt. Als Resultat wäert d'Crew zréck op d'Äerd an enger Ersatz Sojus Kapsel, déi eidel geschéckt gouf.

Während senger erweiderter Weltraummissioun ass de Rubio a reegelméissege Kontakt mat senger Famill bliwwen an op seng Crew fir Ënnerstëtzung vertraut. Hien huet d'Wichtegkeet betount fir e Gläichgewiicht tëscht Aarbecht an Entspanung ze fannen fir seng mental Gesondheet z'erhalen. Dem Rubio seng Missioun, déi am Ganzen 371 Deeg hannereneen am Weltraum gedauert huet, huet de fréiere US Rekord vum Astronaut Mark Vande Hei am Joer 2021 gebrach.

Trotz dem lafende Russland-Ukraine Krich a geopolitesche Spannungen, hunn d'NASA a Roscosmos hir Zesummenaarbecht op der ISS weidergefouert. D'Crew huet d'Nouvelle vun hirer verlängerter Missioun gutt geholl, an den NASA-Raumstatiounsprogramm Manager, Joel Montalbano, huet am Witz d'Méiglechkeet erwähnt an Glace ze fléien als Belounung.

De Rubio, e medezineschen Dokter, huet ausgedréckt datt hien d'Missioun net akzeptéiert hätt, wann hie gewosst hätt, datt et him méi wéi engem Joer vu senger Famill ewechhale géif. Wéi och ëmmer, hien huet de gréissten Deel vu senger Zäit am Weltraum gemaach andeems hien Verbrennungsfuerschung gemaach huet, u Mënschegesondheetsstudien deelgeholl huet an d'Tomaten als Deel vu sengem Liiblingswëssenschaftsexperiment tendéiert.

Fir Zeien vum Rubio säin Depart vun der Raumstatioun ze gesinn, kënnen d'Zuschauer op NASA TV op der Websäit vun der Agentur de September 27 ofstëmmen. .

