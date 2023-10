Wärend enger rezenter Pressekonferenz huet den NASA Astronaut Frank Rubio iwwer säin onerwaarten Joer laang Openthalt op der International Space Station (ISS) geschwat. De Rubio huet erkläert datt hie vu sengem erweiderten Openthalt profitéiert huet fir seng Leeschtung ze bewäerten an seng Effizienz ze verbesseren. Andeems hien iwwer seng Leeschtungen a Beräicher fir Verbesserung reflektéiert, konnt de Rubio mat der Zäit besser op senger Aarbecht ginn. Hien huet erwähnt datt den eenzegaartegen Aspekt vu senger Situatioun d'Lektioune konnt ëmsetzen, déi hien direkt geléiert huet, ouni op zukünfteg Missiounen ze waarden.

Dem Rubio säi verlängerten Openthalt am Weltraum war d'Resultat vun engem Leck op senger russescher Sojus-Raumschëff am Dezember 2022. Als Resultat huet hien 371 kontinuéierlech Deeg am Weltraum verbruecht, an huet en US Rekord fir Raumfluch gebrach. Nieft de russesche Kosmonauten Sergey Prokopyev an Dmitri Petelin ass de Rubio am September 2023 sécher op d'Äerd zréckkomm, sechs Méint méi spéit wéi ursprénglech geplangt.

Rubio kommentéiert och iwwer déi rezent Killmëttel Leckage op der ISS. Nieft sengem Sojus-Raumschëff Leck, goufen et zwee weider Tëschefäll am leschte Joer. E Progress Cargo Raumschëff huet och e Leck wärend senger Missioun erlieft, an e Killmëttel Leck am Nauka Modul ass viru kuerzem geschitt. Wärend de Rubio keng spezifesch Detailer iwwer de jéngste Virfall huet, huet hien d'Engagement vu Missiounscontroller zu Houston a Moskau betount fir d'Wurzelursaachen vun dëse Leck ze analyséieren an ze verstoen.

Trotz den Erausfuerderungen an onerwaarten Tëschefäll, déi während senger Zäit am Weltraum geschitt sinn, huet de Rubio d'Ënnerstëtzung a Léift betount, déi hien a seng Famill vun der Gemeinschaft kritt huet. D'Schwieregkeete goufen an d'Perspektiv gesat duerch säi militäreschen Hannergrond a säi Bewosstsinn vun aneren, déi méi usprochsvoll Konditioune erlieft hunn wärend hirem Land zerwéiert.

Während senger Zäit am Weltraum hat de Rubio och e puer liichtfäeg Momenter. Hien ernimmt de Verloscht vun engem ziplocked Zwerg Tomate déi onerwaart fortschwammen. Trotz e puer Stonnen no der Sich nozegoen, huet hien d'Wahrscheinlechkeet unerkannt datt et getrocknegt a entsuergt gouf. De Rubio hofft nach ëmmer datt iergendeen d'Tomaten enges Daags als kleng, verschrumpft Erënnerung un seng Zäit am Weltraum fënnt.

Zum Schluss huet dem Rubio säi verlängerten Openthalt am Weltraum him erlaabt iwwer seng Leeschtung ze reflektéieren an Verbesserungen ze maachen. Trotz den Erausfuerderungen huet hien Ënnerstëtzung vun der Gemeinschaft erliewt an huet Momenter vu Humor a Spaass fonnt an den onerwaarten Tëschefäll.