An enger historescher Weltraumodyssee ass den NASA Astronaut Frank Rubio, zesumme mat zwee russesche Kosmonauten, erfollegräich op d'Äerd zréckkomm no engem onerwaarte laangen Openthalt am Weltraum. Dem Rubio seng verlängert Missioun huet e bedeitende Meilesteen markéiert wéi hien de fréiere Rekord fir de längsten US Raumfluch gebrach huet.

Ursprénglech geplangt fir eng 180 Deeg Missioun u Bord vun der International Space Station (ISS), Rubio a seng Kosmonautkollegen hunn eng Serie vun onerwaarten Erausfuerderunge begéint, déi hiren Openthalt iwwer seng virgesinn Dauer verlängert hunn. Dës Erausfuerderunge sinn entstanen wéi hir initial Sojus Kapsel duerch Raumschutt geschloen gouf, wat zu engem Verstouss am Heizkierper resultéiert an de Killsystem vum Raumschëff a Gefor bruecht huet.

D'Ingenieuren hunn déi schwiereg Entscheedung getraff fir déi beschiedegt Kapsel eidel op d'Äerd ze schécken fir potenziell Iwwerhëtzung vun der Elektronik ze vermeiden. D'Team huet dunn op eng Ersatz Sojus Kapsel gewaart fir lancéiert ze ginn ier se sécher zréckkoum. Dës Ersatzkapsel, déi Rubio, Prokopyev a Petelin droen, gouf am Februar gestart.

Dem Rubio säi verlängerten Openthalt am Weltraum huet net nëmmen d'NASA gehollef en neien US Weltraumausdauerrekord opzestellen, awer och international Opmierksamkeet ageholl. Seng 371 Deeg Missioun steet als eng bemierkenswäert Leeschtung an der Geschicht vun der amerikanescher Weltraumfuerschung, iwwerschreift de fréiere Rekord vun 355 Deeg vum Mark Vande Hei. Wéi och ëmmer, Russland hält nach ëmmer de Weltrekord fir de längste Raumfluch mat enger Missioun déi 437 Deeg dauert, déi an der Mëtt vun den 1990er erreecht gouf.

No hirem séchere Retour op d'Äerd, goufen de Rubio a seng Matbierger Astronaute mat Applaus an Unerkennung vun der internationaler Weltraumgemeinschaft begéint. Den Dänemark Andreas Mogensen, den nei ernannte Kommandant vun der ISS, huet häerzlech Gefiller ausgedréckt, hir Engagement an d'Wichtegkeet vun der Reunioun mat hire Familljen unerkannt.

