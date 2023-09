Den NASA Astronaut Frank Rubio huet Geschicht gemaach andeems hien de längsten jeemools US Weltraumfluchrekord iwwerschratt huet. Momentan op der International Space Station (ISS) stationéiert, huet de Rubio e Méindeg de fréiere Rekord vun 355 Deeg iwwerschratt. De Rubio ass ufanks am September d'lescht Joer bei der ISS ukomm, zesumme mat zwee russesche Kosmonaute fir wat eng Routine vu sechs Méint Missioun sollt sinn.

Wéi och ëmmer, hiren Openthalt gouf onerwaart verlängert nodeems hir Sojus Kapsel e Kältemittellek erlieft huet wärend se an der Raumstatioun gedockt waren. Als Resultat gëtt de Retour vum Trio op d'Äerd, dee fir de 27. September geplangt ass, mat enger Ersatzkapsel gemaach ginn, déi nëmme fir d'Retour op d'ISS geschéckt gouf.

Wann de Rubio seng Missioun ofgeschloss huet an d'Äerd berührt, wäert hien insgesamt 371 Deeg am Weltraum verbruecht hunn, de fréiere Rekord vum Mark Vande Hei iwwerschratt. Dem Vande Hei säin eenzege Raumfluchrekord stoung bei 355 Deeg. Et ass wichteg ze notéieren datt de Weltrekord fir de längste Raumfluch dem russesche Kosmonaut Valeri Polyakov gehéiert, deen 437 Deeg u Bord vun der Mir Raumstatioun an der Mëtt vun den 1990er verbruecht huet.

D'Erreeche vum Rubio gouf häerzlech unerkannt vum NASA Chef Bill Nelson, deen seng Bewonnerung fir dem Rubio seng Engagement ausgedréckt huet an engem Message geliwwert duerch X, fréier als Twitter bekannt.

Wéi de Rubio sech virbereet fir op d'Äerd zréckzekommen, ass eng Ersatz Crew aus zwee Russen an engem Amerikaner geplangt fir e Freideg aus Kasachstan ze starten a wäert d'Verantwortung vun der erausginn Crew op der ISS iwwerhuelen.

