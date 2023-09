D'NASA Astronaut Tracy Caldwell Dyson gouf als Deel vun der Crew fir d'MS-25 Soyuz Raumschëff Missioun ugekënnegt, geplangt fir am Mäerz 2024 ze starten. Dëst wäert dem Dyson seng drëtt Rees an d'Ëmlafbunn sinn, a si gëtt vum Roscosmos Kosmonaut Oleg Novitskiy a Wäissrussland begleet Spaceflight Participant Marina Vasilevskaya. D'Missioun soll sechs Méint daueren, mam Dyson zréck op d'Äerd am Hierscht 2024.

Den Accord tëscht NASA a Roscosmos erlaabt integréiert Crews, a garantéiert datt et passend trainéiert Memberen u Bord vun der International Space Station (ISS) fir Ënnerhalt a Raumwanderungen sinn. Et bitt och Noutfallpläng am Fall vun Probleemer mat der Crew Raumschëff oder Noutfäll déi e fréie Retour op d'Äerd erfuerderen.

Dem Dyson seng fréier Weltraumausflich enthalen eng 12 Deeg Missioun op der Space Shuttle Endeavour STS-118 am Joer 2007, souwéi eng 174 Deeg Stint als Fluchingenieur fir Expeditioun 23/24 am Joer 2010. Reparatur vun engem ausgefall Pompel Modul.

Novitskiy, deen dräimol virdrun an de Weltraum war, a Vasilevskaya, deen deen éischte Wäissrussesch am Weltraum wäert sinn, wäerten och Deel vun der MS-25 Missioun sinn. Novitskiy huet 531 Deeg an der Ëmlafbunn gesammelt an huet souguer un der Schéisserei vun engem russesche Weltraumfilm mam Numm "The Challenge" op der ISS am Joer 2021 deelgeholl.

D'Inklusioun vu Crewmemberen aus verschiddene Länner beliicht d'Wichtegkeet vun der internationaler Zesummenaarbecht an der Weltraumfuerschung. Mat der NASA a Roscosmos weider hir Partnerschaft, ass d'Missioun op weider wëssenschaftlech Fuerschung a Fortschrëtter op der ISS gesat.

