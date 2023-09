NASA Space Capsule bréngt erfollegräich gréissten Asteroid Buedemprobe zréck

D'NASA OSIRIS-REx Raumschëff huet erfollegräich déi gréisste Buedemprobe zréckginn, déi jeemools vun engem Asteroid gesammelt gouf. D'gumdrop-förmlech Kapsel, aus dem Mammeschëff fräigelooss wéi se vun der Äerd passéiert ass, ass an d'Utah Wüst gefall, a landen an enger designéierter Zone. Dëst markéiert déi drëtte Kéier datt eng Asteroideprobe fir Analyse op d'Äerd zréckkoum, an et ass bei wäitem déi gréissten nach. D'Probe gouf vum Asteroid Bennu am Oktober 2020 gesammelt.

Bennu ass e Kuelestoff-räichen, no-Äerd Asteroid, deen 500 Meter iwwer moosst. Et gëtt als Reliquie vum fréie Sonnesystem ugesinn an hält wäertvoll Hiweiser fir d'Origine an d'Entwécklung vu Fielseplanéiten wéi d'Äerd. D'Probe gesammelt vu Bennu ka souguer organesch Moleküle enthalen déi néideg sinn fir d'Entstoe vum Liewen. Dës Hypothese gëtt ënnerstëtzt vu fréiere Proben, déi vum Asteroid Ryugu vun der japanescher Missioun Hayabusa2 gesammelt goufen.

OSIRIS-REx gouf am Joer 2016 gestart an erreecht Bennu am Joer 2018. Et huet zwee Joer ëm den Asteroid ëmkreest, ier hien eng Probe vum lockere Uewerflächmaterial mat sengem Roboterarm gesammelt huet. D'Raumschëff huet de Bennu am Joer 2021 fortgaang fir seng Retour op d'Äerd, an huet déi iewescht Atmosphär mat 35 Mol d'Vitesse vum Toun getraff. D'Kapsel huet Temperaturen bis zu 5,000 Grad Fahrenheit erlieft wéi se erofgaang ass, ier se sécher an der Utah Wüst landen.

Beim Erhuelung gëtt d'Probe an engem "proppere Raum" fir eng initial Untersuchung gehal. Et gëtt dann an den NASA Johnson Space Center zu Houston transportéiert, wou et opgemaach an a méi kleng Exemplare opgedeelt gëtt fir d'Wëssenschaftler an 60 Laboratoiren weltwäit ze verdeelen. Mëttlerweil gëtt erwaart datt den Haaptdeel vun der Raumschëff seng Rees weiderféiere fir en aneren no-Äerd-Asteroid, Apophis, z'entdecken.

Dës historesch Missioun stellt e wesentleche Schrëtt no vir an eisem Verständnis vum fréie Sonnesystem an dem Potenzial fir Liewen iwwer d'Äerd.

