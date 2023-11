De rezente Social Media Post vun der NASA, déi d'Méiglechkeet fir de Jupiter ze besichen a Fro stellt, huet e ganz Opreegung ënner Weltraumbegeeschterten verursaacht. Wärend d'Raumfaartagentur séier entschëllegt huet fir all verletzte Gefiller, ass et wichteg d'Erausfuerderungen an d'Aschränkungen vun der Weltraumrees ze erkennen, déi hir Ausso ënnersträichen.

Weltraumfuerschung ass ëmmer duerch de Wonsch vun der Mënschheet gefërdert ginn, eisen Horizont auszebauen an an onbekannte Territoiren ze fueren. Wéi och ëmmer, dës Dreem mussen duerch wëssenschaftlech Verständnis an enger realistescher Bewäertung vun eisen technologesche Fäegkeeten temperéiert ginn. Et ass keng Iwwerraschung datt dem Elon Musk säi SpaceX, mat hiren Ambitiounen fir aner Planéiten ze koloniséieren, ee vun deenen éischten war fir d'Kommentaren vun der NASA ze veruerteelen.

Tatsächlech sinn d'Mënschen nach net op d'Uewerfläch vun engem anere Planéit gesat. Wärend d'NASA Pläng huet fir Astronauten op de Mars an den 2030er ze schécken, ass de Jupiter eng ganz aner Geschicht. Läit ongeféier 385 Millioune Meilen (611 Millioune Kilometer) vun der Äerd, stellt de Jupiter formidabel Erausfuerderungen. Seng intensiv Stralung wier fatal fir de Mënsch, a seng déck Atmosphär feelt eng zolitt Uewerfläch fir op eis ze landen.

De Jupitermound Europa bitt awer e Glanz vun Hoffnung. D'Wëssenschaftler gleewen datt Europa d'Potenzial fir mikrobiellt Liewen ka hafen a kéint an Zukunft als Explorativ Destinatioun déngen. Wéi och ëmmer, dëst wäert bedeitend Fortschrëtter an der Weltraumreestechnologie erfuerderen, déi e puer Joerzéngte kënne daueren fir ze materialiséieren.

An der Tëschenzäit preparéiert d'NASA sech op d'Europa Clipper Missioun, déi am Joer 2024 lancéiert soll ginn. Dës Missioun zielt d'Eisebunn vun Europa ze studéieren an hir astrobiologesch Potenzial duerch ongeféier 50 enk Flybys z'ënnersichen.

Och wann et natiirlech ass ze dreemen vun der wäiter Erreeche vun eiser Galaxis ze entdecken, ass et entscheedend fir d'wëssenschaftlech Realitéiten an Aschränkungen ze schätzen, déi eis Weltraumfuerschungsbestriewungen formen. D'NASA Entschëllegung war eng Erënnerung datt wa mir ni sollten ophalen ze dreemen, eis Dreem mussen op e sober Verständnis vun deem wat aktuell erreechbar ass.

FAQ

Kann Mënschen de Jupiter besichen?

Nee, de Jupiter besichen ass de Moment net machbar wéinst senger extremer Distanz vun der Äerd, senger intensiver Stralung, a sengem Mangel un eng zolitt Uewerfläch fir d'Landung.

Wat ass d'Europa Clipper Missioun?

D'Europa Clipper Missioun, geplangt fir am Oktober 2024 ze starten, zielt fir de Jupitermound Europa ze studéieren. Et wäert enk Flybys vum äisegem Mound féieren fir säi Potenzial fir d'Liewen ze hosten besser ze verstoen.

Wéini landen d'Mënschen um Mars?

D'NASA plangt Astronauten um Mars an den 2030er ze landen. De Mars, deen méi no bei der Äerd ass an eng ähnlech Gréisst an Zesummesetzung wéi eise Planéit huet, bitt méi machbar Konditioune fir mënschlech Exploratioun am Verglach zum Jupiter.