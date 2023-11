Neien Artikel: NASA Astronauten maachen Éischt Spacewalk fir Ënnerhaltaarbecht

By

D'NASA Astronauten Jasmin Moghbeli a Loral O'Hara hunn haut d'Geschicht gemaach wéi se op hiren alleréischte Raumwanderung ausserhalb vun der International Space Station (ISS) fir Ënnerhaltsaarbechten ugefaang hunn. Dëse Landmarkmoment markéiert den 12. Spacewalk bei der ISS dëst Joer a gëtt erwaart bal 7 Stonnen ze daueren.

Wärend der Raumwanderung wäerten d'Astronaute Radiokommunikatiounsausrüstung ewechhuelen an Hardware austauschen, déi d'Solararrays vun der ISS erlaabt d'Sonn ze verfolgen. Dës vital Ënnerhaltsaarbecht garantéiert de kontinuéierleche Fonctionnement an Effizienz vum Ëmlaflaboratoire.

Béid Jasmin Moghbeli a Loral O'Hara si Member vun der Expeditioun 70, déi am September vun dësem Joer ugefaang huet. Virun der Spacewalk hunn d'Astronaute Standard medizinesch Examen gemaach fir hir Gesondheet a Bereetschaft fir d'Aufgab ze garantéieren. Si goufe vum Astronaut Mogensen gehollef, deen Temperatur, Blutdrock, Puls an Atmungskontrollen gemaach huet.

Fir de Spacewalk live ze kucken, kënnen Zuschauer op NASA TV oder den NASA YouTube Kanal ofstëmmen. D'Ofdeckung fänkt um 6:30 Auer ET fir déi an den USA un, während Zuschauer an Indien d'Aktioun um 4:00 pm Indian Standard Time op NASA's YouTube Kanal kënne fänken.

Dëse Raumwanderung bedeit net nëmmen e wichtege Meilesteen fir déi involvéiert Astronauten, mee ënnersträicht och déi lafend Engagement an Engagement vun der NASA fir d'Funktionalitéit vun der ISS z'erhalen an ze verbesseren. Wéi mir weider d'Tiefe vum Weltraum entdecken, ginn esou Ënnerhaltsaarbechten entscheedend fir den Erfolleg vun zukünftege Missiounen an de weidere Fortschrëtt vun der mënschlecher Weltraumfuerschung ze garantéieren.

FAQ:

Q: Firwat féieren d'Astronauten de Raumwanderung?

A: D'Astronaute maachen de Spacewalk fir Ënnerhaltsaarbechten op der International Space Station auszeféieren, dorënner d'Ewechhuele vu Radiokommunikatiounsausrüstung an d'Austausch vun Hardware fir Solararray Tracking.

Q: Wéi laang wäert de Spacewalk daueren?

A: De Spacewalk soll bal 7 Stonnen daueren.

Q: Wou kann ech de Spacewalk kucken?

A: Zuschauer kënnen op NASA TV oder den NASA YouTube Kanal ofstëmmen fir de Live Coverage vum Spacewalk ze kucken.

Q: Wat ass d'Bedeitung vun dësem Spacewalk?

A: Dëse Spacewalk markéiert déi éischt fir béid Astronauten a weist dem NASA säin Engagement fir d'Funktionalitéit vun der International Space Station z'erhalen an ze verbesseren.