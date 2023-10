NASA erfollegräich 3D Printen an Tester Rakéitemotor Nozzle fir Deep Space Missiounen

D'NASA huet e bedeitende Meilesteen an der additiv Fabrikatioun erreecht duerch erfollegräich 3D Dréckerei an Test vun enger neier Rakéitemotordüse als Deel vu sengem RAMFIRE Projet. RAMFIRE, dat steet fir Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution, gëtt vun der NASA Space Technology Mission Directorate (STMD) finanzéiert. De Projet zielt fir d'additive Fabrikatioun ze förderen an nei Propulsiounssystemer fir NASA hir zukünfteg Deep Space Missiounen z'entwéckelen.

An Zesummenaarbecht mam Materialentwéckler Elementum 3D hunn d'NASA Ingenieuren vum Marshall Space Flight Center e schweißbaren Aluminium erstallt bekannt als A6061-RAM2. Dës Aluminiumvariant huet déi néideg Hëtztbeständeg Eegeschafte fir d'Benotzung an Rakéitemotoren. Duerch 3D Dréckerei vun der Düse als Eenzelstéck gëtt d'Fabrikatiounszäit wesentlech reduzéiert am Verglach mat traditionell fabrizéierten Düsen, déi bis zu 1,000 individuell verbonnen Deeler erfuerderen.

Den 3D gedréckte RAMFIRE Düse integréiert kleng intern Kanäl fir d'Düse während Operatiounen ze killen an d'Schmelz ze verhënneren. Seng liicht Natur erlaabt d'Produktioun vun héich-Kraaft Komponenten, déi Deep Space Missiounen erlaben, déi méi schwéier Notzlaascht droen. Dëst ass entscheedend fir d'NASA Moon to Mars Initiative, déi zielt eng laangfristeg mënschlech Präsenz um Mound z'etabléieren a schliisslech mënschlech Missiounen op de Mars ze schécken.

D'RAMFIRE Düse huet rigoréis Hot-Feier Tester ënnerholl, dorënner verschidde Brennstoffkonfiguratiounen, am Marshall's East Test Area. D'Tester hunn bewisen datt d'3D gedréckte Düse effektiv an usprochsvollen Deep-Raum-Ëmfeld funktionéiere kann an thermesch, strukturell an Drocklaaschten widderstoen. D'Düse gëtt och mat kommerziellen Akteuren an der Akademie gedeelt, mat Loftfaartfirmen déi nei Aluminiumlegierung an 3D Dréckprozess fir verschidden Uwendungen evaluéieren.

Dës Erreeche vun der NASA weist d'Erhéijung vun der additiv Fabrikatioun an der Produktioun vu Rakéitemotorkomponenten. Aner Firmen, wéi AMCM an Agile Space Industries, benotzen och 3D Drécktechnologien fir Verbrennungskammern a kritesch Rakéitendeeler ze fabrizéieren. Dës Fortschrëtter an der additiv Fabrikatioun sinn entscheedend fir d'Zukunft vun der Weltraumfuerschung an d'Entwécklung vu fortgeschrattem Propulsiounssystemer.

