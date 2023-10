Nanocarrier Studie weist héich Prävalenz vun Antikörper géint Polyethylenglycol (PEG) an der däitscher Bevëlkerung

By

Eng rezent Etude vu Fuerscher vum Max Planck Institut fir Polymerfuerschung huet d'Prevalenz vun Antikörper géint Polyethylenglycol (PEG) an der däitscher Bevëlkerung beliicht. PEG ass eng allgemeng Substanz déi a Kosmetik, Liewensmëttel a Medizin benotzt gëtt. D'Präsenz vun Antikörper géint PEG kann d'Effektivitéit vu medizinesche Therapien wesentlech beaflossen mat Nanocarrieren.

D'Fuerscher wollten ënnersichen wéi wäit Antikörper géint PEG schonn an der däitscher Gesellschaft präsent sinn a wéi se d'Benotzung vun Nanocarrier bei medizinesche Behandlungen beaflosse kënnen. Antikörper ginn normalerweis vum Immunsystem produzéiert fir viral Infektiounen ze bekämpfen. Wéi och ëmmer, et gouf entdeckt datt Antikörper och géint PEG entwéckelen kënnen, e Molekül mat enger relativ einfacher Struktur.

PEG gëtt an der Medizin benotzt fir als Schutzbeschichtung fir nanosized Drogendréier ze handelen, hir Zirkulatiounszäit am Blutt ze verbesseren. Dëst ass besonnesch relevant fir d'Entwécklung vun Nanocarrier a Kriibstherapien. Wéi och ëmmer, d'Studie huet festgestallt datt Antikörper géint PEG sech un d'beschichtete Nanocarrier befestigen, se fir den Immunsystem siichtbar maachen an hir therapeutesch Effekter behënneren.

D'Fuerschungsteam huet iwwer 500 Bluttproben iwwerpréift, déi vu Patienten am Joer 2019 geholl goufen. Si hunn entdeckt datt PEG Antikörper an 83% vun de Proben z'erkennen. Interessanterweis gouf d'Konzentratioun vun dësen Antikörper fonnt als invers proportional zum Alter vun den getesten Individuen, wat suggeréiert datt d'Prévalenz vun Antikörpern beaflosst ka ginn duerch déi rezent Erhéijung vun der PEG Notzung an der Variatioun vum Immunsystem mam Alter.

D'Resultater vun dëser Etude hunn bedeitend Implikatioune fir zukünfteg medizinesch Therapien mat Nanocarrieren. D'Fuerscher gleewen datt Therapien eventuell ugepasst musse ginn fir d'Reaktioun vum Immunsystem op PEG Antikörper ze berechnen. Méiglech Ännerunge kéinten enthalen datt PEG duerch alternativ Substanzen ersat gëtt oder d'Quantitéit vum aktiven Zutat individuell no der Antikörperkonzentratioun am Blutt vum Patient gëtt.

Weider Fuerschung ass geplangt fir ze entdecken wéi Nanocarrier Therapien kënne adaptéiert ginn fir d'Erausfuerderunge vun Antikörper géint PEG ze iwwerwannen. D'Zil ass innovativ Approchen z'entwéckelen déi d'effektiv Liwwerung vun Drogen a medizinesche Behandlungen garantéieren.

Insgesamt beliicht dës Studie d'Wichtegkeet fir d'Prévalenz an den Impakt vun Antikörper géint PEG an der Entwécklung vun Nanocarrieren fir medizinesch Therapien ze verstoen. Andeems Dir dës Erausfuerderunge adresséiert, kënnen d'Fuerscher d'Effizienz an d'Sécherheet vun den Nanocarrier-baséiert Behandlungen verbesseren a potenziell d'Gesondheetsresultater revolutionéieren.

Quellen:

- Nanoscale Horizons (2023). DOI: 10.1039/D3NH00198A

- Max Planck Gesellschaft