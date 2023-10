D'intertwined Geschicht vum Neandertaler an Homo sapiens: Abléck aus DNA Analyse

Eng rezent Etude vun Fuerscher vun der Universitéit vu Genf (UNIGE) gehaal bitt nei Abléck an d'Verdeelung vun Neandertaler DNA am haitegen Homo sapiens. D'Studie, publizéiert an der Zäitschrëft Science Advances, entdeckt wéi d'DNA vun den Neandertaler am Homo sapiens Genom an de leschte 40,000 Joer verdeelt gouf.

D'Fuerschung weist subtile Variatiounen an der Präsenz vun Neandertaler DNA iwwer verschidden Zäitperioden a geographesch Regiounen op, werft Liicht op déi vernetzt Geschicht vun dësen zwou Arten. Et ass laang bekannt datt Neandertaler an Homo sapiens sech interbred hunn, wat zu ongeféier zwee Prozent vun Neandertaler-Origine DNA an de Genome vun den haitegen Eurasier resultéiert.

Wéi och ëmmer, d'Etude weist datt dëse Prozentsaz net konsequent ass iwwer Eurasia. Neandertaler DNA ass liicht méi reichend an asiatesche Genomen am Verglach mat europäeschen. Eng Erklärung ass datt verschidden Auswierkunge vun der natierlecher Selektioun op Neandertaler-Origine Genen dës Varianzen tëscht asiateschen an europäesche Populatiounen verursaacht hunn.

Eng aner Theorie proposéiert vun den UNIGE Wëssenschaftler suggeréiert datt Migratiounsstroum e Schlësselfaktor bei der Verdeelung vun Neandertaler DNA kann sinn. Wann eng migréierend Bevëlkerung sech mat enger lokaler Bevëlkerung vermëscht, tendéiert d'DNA vun der lokaler Bevëlkerung zu Proportioun mat der Distanz vum Hierkonftspunkt vun der Migratiounsgrupp erop.

Fir dës Theorie ze testen, hunn d'Fuerscher eng Datebank benotzt mat iwwer 4,000 Genome vun Individuen aus Eurasien daten 40,000 Joer zréck. Hir statistesch Erkenntnisser weisen datt europäesch Paleolithesche Jeeër-Sammler e bësse méi héich Undeel vun Neandertaler DNA am Verglach zu hiren asiatesche Kollegen haten. Wéi och ëmmer, wärend dem neolithesche Iwwergang (virun 10,000 bis 5,000 Joer) gouf et eng Reduktioun vum Undeel vun der Neandertaler-DNA an europäesche Genomen, wat zu engem liicht méi nidderegen Prozentsaz resultéiert wéi an asiatesch Populatiounen.

D'Arrivée vun den éischte Baueren aus Anatolien an der Ägäis Regioun während dëser Period, déi manner Neandertaler DNA droen, huet d'Konzentratioun vun Neandertaler DNA an Europa weider verdünnt. Dës Erkenntnisser bidden wäertvoll Abléck an d'evolutiounsrees an den Hybridiséierungsprozess vun dësen zwou Arten.

Als Conclusioun erlaabt d'Integratioun vun antike Genomfuerschung an archäologeschen Donnéeën eis déi komplex Geschicht vun Neandertaler an Homo sapiens z'entdecken. Dës Etude déngt als Referenz fir zukünfteg Studien a kann hëllefe genetesch Profiler z'identifizéieren, déi vun der Moyenne ofwäichen, potenziell avantagéis oder benodeeleg Effekter entdecken.

