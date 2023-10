Wëssenschaftler Entdeckt Wéi Edelmetalle vun der Äerd no bei der Uewerfläch bleiwen

Wëssenschaftler hunn de Grond opgedeckt firwat Edelmetaller wéi Gold, Platin a Palladium no bei der Äerduewerfläch fonnt ginn, trotz hirer Dicht suggeréiert datt se an de Kär gesonke sinn. Fuerscher hunn entdeckt datt dës Metaller an hallef geschmoltenem Fiels gefaange goufen nodeems massiv Weltraumfielsen mat der Äerd kollidéiert sinn. D'Präsenz vun dësen Edelmetaller no bei der Uewerfläch huet d'Wëssenschaftler laang verwinnt, awer et gëtt ugeholl datt se op der Äerd gelant sinn während Auswierkunge mat grousse Raumfielsen geschwënn no der Formation vum Planéit. Wéi och ëmmer, amplaz an de Kär ze ënnerzegoen, hunn dës Metaller duerch de Mantel perkoléiert a goufen an de verstäerkten Fiels gefaangen, sou datt se no un der Uewerfläch bleiwen.

An enger rezenter Etude hunn d'Wëssenschaftler antik Auswierkungen op déi fréi Äerd simuléiert fir ze verstoen firwat dës Edelmetaller net an de Kär ënnergaange sinn. Si hunn erausfonnt datt wann e risege Raumfiels, potenziell d'Gréisst vum Mound, mat der Äerd kollidéiert ass, et e geschmollte Magma Ozean erstallt huet, deen an de Mantel duerchgaang ass. Ënnert dësem Magma Ozean war eng Regioun vun hallef geschmoltenem, hallef festem Fiels. D'Metalle vum Impaktor hunn dës hallef geschmollte Regioun no an no duerchgebrach, a vermëschen sech mam Mantel. Amplaz direkt an de Kär ënnerzegoen, huet de Metal-infuséierte Mantel verstäerkt, a Fragmenter vu Metall laanscht de Wee gefangen.

Iwwer Milliarde Joer hunn d'Kräizung an d'Konvektioun am Mantel dës Metalle méi no un d'Krust bruecht, sou datt se zougänglech fir d'Bierebetriber sinn. Dës Entdeckung beliicht d'Origine an d'Heefegkeet vun Edelmetaller op der Äerd, an erkläert wéi se no der Uewerfläch opgehalen hunn. Zousätzlech ass et méiglech datt dës metallräich Regiounen am Mantel haut nach op seismesche Biller vum Äerdbannen ze gesinn sinn.

Weider Fuerschung kéint d'Simulatioun vun ähnlechen Auswierkungen op aner terrestresch Planéiten wéi Mars oder Venus involvéieren fir ze verstoen wéi dëse Prozess op verschiddene Welte funktionnéiert. Dës Etude liwwert wäertvoll Abléck an d'geologesch Prozesser, déi eise Planéit an d'Verdeelung vun Edelmetaller geformt hunn.

