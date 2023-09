Mysteriéis Ultra-High Energy Source Untersuchung vun Astronomen

E Team vun Astronomen vun der University of Maryland an der Michigan Technological University huet eng Etude gemaach fir eng mysteriéis ultra-héich Energie Gammastrahlquell bekannt als LHAASO J2108+5157 z'ënnersichen. Dës Gammastralequellen mat Photonenergie iwwer 0.1 PeV ginn als ultra-héich Energie (UHE) Gammastralequellen klasséiert. Déi richteg Natur vun dëse Quellen ass net gutt verstanen, sou datt Astronomen dauernd no neien Objete vun dësem Typ sichen fir méi iwwer si ze léieren.

D'Team gefouert vum Sajan Kumar vun der University of Maryland huet hir Studie op LHAASO J2108+5157 fokusséiert, wat eng punktähnlech Quell ass mat enger molekulare Wollek assoziéiert ongeféier 10,700 Liichtjoer ewech. Virdrun Observatioune haten keng Röntgen-Géigeparteien zu dëser Quell identifizéiert, wat et schwéier mécht den Urspronk vu senge Gammastrahlen Emissiounen ze bestëmmen. Dem Kumar seng Equipe huet de Very Energetic Radiation Imaging Telescope Array System (VERITAS) an den High-Altitude Water Cherenkov Observatory (HAWC) benotzt fir LHAASO J2108+5157 ze observéieren a méi Informatiounen iwwer seng UHE Gammastrahlemissiounen ze sammelen.

D'Observatiounen hu keng bedeitend Emissioun bei der Positioun vum LHAASO J2108+5157 fonnt. Spektral Analyse vun der Regioun ronderëm d'Quell huet uginn datt d'Emissioun konsequent mat fréiere Studien ass a wahrscheinlech e leptoneschen Hierkonft huet. D'Entdeckung vun enger neier molekulare Wollek an der Géigend vu LHAASO J2108+5157 gëtt awer zousätzlech Abléck an den Urspronk vun der observéierter Gammastrahlemissioun. D'Astronomen hunn ofgeschloss datt et méi wahrscheinlech ass datt d'Gammastrahlen duerch den hadronesche Kanal produzéiert ginn, mat der molekulare Wollek als Haaptziel fir déi kosmesch Strahlepartikele beschleunegt duerch onidentifizéierte PeVatrons.

Weider Observatiounen an Analyse sinn néideg fir d'Natur vum LHAASO J2108+5157 voll ze verstoen. D'Fuerscher suggeréieren datt zukünfteg Observatioune vum Cherenkov Telescope Array (CTA) an Analyse an der Röntgenband gebraucht ginn fir méi Abléck an dës mysteriéis ultra-héich Energiequell ze ginn.

