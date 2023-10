Zesummefaassung: E ​​haart a mysteriéise Boom, deen d'Awunner an engem Viruert vu Melbourne schockéiert huet, gëtt verdächtegt duerch e Meteorit, deen an d'Äerdatmosphär erakënnt, verursaacht ginn. Den Tëschefall, deen zu Doreen geschitt ass, huet vill Lokaler opgefuerdert Videoen opzehuelen an hir Erfarungen op sozialen Medien ze deelen. Wärend e puer iwwer en astronomescht Event spekuléiert hunn, hunn d'Autoritéiten nach net iwwer säin Hierkonft kommentéiert. D'Wëssenschaftsexpert Dr Gail Isles vun der RMIT Universitéit huet virgeschloen datt et e Meteor kéint sinn, potenziell verbonne mat der lafender Perseid Meteorschauer. Si huet awer och d'Méiglechkeet erwähnt datt et e Fragment vun enger Navigatiounssatellitrakéit wier, déi vum russesche Plesetsk Cosmodrome gestart gouf. An engem ähnlechen Tëschefall am August hunn d'Awunner zu Victoria e Liichtkugel um Nuetshimmel gesinn an hunn e haart Boom héieren, dee spéider vun der australescher Raumfaartagentur als Weltraumschutt vun enger russescher Sojus-2 Rakéit bestätegt gouf.

D'Awunner vun Doreen, engem Viruert zu Melbourne, goufen iwwerrascht vun engem plötzlechen Explosiounähnlechen Toun deen e Mëttwoch géint 9 Auer geschitt ass. Videoen, déi vun den Awunner gefaange sinn, hunn e Liichtbuerg gewisen, gefollegt vun engem haarde Kaméidi, ähnlech wéi eng Explosioun. Spekulatiounen sinn op sozialen Medienplattformen entstanen wéi d'Awunner hir Erfarunge gedeelt hunn an d'Ursaach vun der massiver Explosioun a Fro stellen.

Wärend d'Autoritéiten nach keng Erklärung ginn hunn, huet den Dr Gail Isles, e Wëssenschaftsexpert vun der RMIT Universitéit, virgeschloen datt de Klang un engem Meteor zougeschriwwe ka ginn, deen an d'Äerdatmosphär erakënnt. Si huet et mat der lafender Perseid Meteorschauer verbonnen, déi am nächste Weekend säin Héichpunkt soll erreechen. Den Dr Isles huet awer och d'Méiglechkeet unerkannt datt de Boom duerch e Fragment vun enger Navigatiounssatellitrakéit verursaacht gouf, déi vum russesche Plesetsk Cosmodrome gestart gouf.

Dëst ass net déi éischte Kéier datt esou en Tëschefall zu Victoria geschitt ass. An engem fréieren Optriede am August hunn d'Awunner Zeien vun engem Liichtkugel duerch den Nuetshimmel passéiert, begleet vun engem haart Boom. Et gouf spéider vun der australescher Weltraumagence bestätegt datt d'Evenement duerch Raumschutt vun enger russescher Sojus-2 Rakéit verursaacht gouf, déi an d'Äerdatmosphär erakënnt.

