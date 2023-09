Déi mysteriéis Blëtzer an de Wolleke vun der Venus kënne Meteoren opbrennen

By

D'Fuerscher hu sech laang iwwer déi mysteriéis Liichtblëtze verwonnert, déi heiansdo d'Wolleke vun der Venus beliichten. Virdru geduecht als Blëtz, eng nei Etude publizéiert am Journal of Geophysical Research: Planéiten proposéiert eng alternativ Erklärung. D'Etude proposéiert datt dës enigmatesch Luuchten tatsächlech Meteore sinn, déi an der Venus Atmosphär verbrennen.

Och wann d'NASA virdru virgeschloen huet datt d'Venus méi Blëtz hätt wéi d'Äerd, bemierkt d'Etude datt d'Präsenz vum Blëtz op der Venus nach ëmmer en Thema vun der Diskussioun ass. Blëtz op der Äerd gëtt iwwerwaacht andeems se natierlech Radiowellen erkennen, a fréiere Missiounen op d'Venus hunn Signaler erkannt, déi als Blëtz gegleeft ginn. Wéi och ëmmer, méi rezent Missiounen wéi de Cassini vun der NASA an de Parker Solar hunn d'Radiosignaler vum Blëtz net fonnt.

Amplaz vu Blëtz spekuléieren d'Fuerscher elo, datt d'Blitzen, déi an de Wurbelwolleken vun der Venus observéiert ginn, d'Resultat vu Meteore sinn, déi an der feindlecher Atmosphär vum Planéit zerfall sinn. D'Venus huet en onheemlech haart Ëmfeld, mat extremen Temperaturen an enger décker, gëfter Atmosphär gefüllt mat superkriteschen Kuelendioxid a Schwefelsäurewolleken.

Duerch d'Zuel vun de Blëtz ze zielen, déi am Steward Observatoire an dem Japaneschen Akatsuki Orbiter observéiert ginn, hunn d'Fuerscher geschat datt tëscht 10,000 an 100,000 Blëtz jäerlech optrieden. D'Fuerscher proposéieren datt dës Blëtzer gläichen potenziell Meteorschlag. Déi eenzegaarteg Zesummesetzung vun der Venus Atmosphär kann Feierbäll aus dësen Auswierkunge verursaachen, hell genuch ze verbrennen fir ze erkennen.

Dës Phänomener ze verstoen ass entscheedend fir zukünfteg Missiounen op Venus ze plangen, besonnesch am Liicht vu rezente Beweiser déi méiglech vulkanesch Aktivitéit op der Planéit Uewerfläch suggeréieren. Wann de Blëtz eng Suerg ass, wier Schutz noutwendeg fir Sonden, déi probéieren op Venus ze landen oder déi, déi a senger dichter Atmosphär schwiewen fir eng laang Zäit.

Als Ofschloss, d'Entdeckung datt déi mysteriéis Blëtzer an de Wolleken vun der Venus vläicht Meteoren sinn, déi verbrennen, bitt wäertvoll Abléck fir zukünfteg Missiounen op de Planéit. Iwwerdeems d'Präsenz vum Blëtz onsécher bleift, bitt d'Méiglechkeet vu Meteoren alternativ Erklärunge fir dës interessant Phänomener.

Quellen:

- Journal of Geophysical Research: Planéiten