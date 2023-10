Mysteriéis Explosioun vu Radiowellen entdeckt virun 8 Milliarde Joer

Astronomen hunn eng faszinéierend Entdeckung gemaach, e Fast Radio Burst (FRB) z'entdecken, deen eng ganz 8 Milliarde Joer gereest huet fir d'Äerd z'erreechen. FRBs sinn intensiv Bursts vu Radiowellen déi just fir Millisekonnen daueren, an hir Hierkonft bleiwen onbekannt. Zënter datt den éischte FRB am Joer 2007 entdeckt gouf, hunn d'Wëssenschaftler Honnerte vun dëse kosmesche Blëtzer observéiert, déi aus verschiddene Punkten am Universum kommen.

Dee leschte Burst, genannt FRB 20220610A, huet manner wéi eng Millisekonnen gedauert, awer huet déi gläichwäerteg Energie vun den Emissiounen vun eiser Sonn iwwer 30 Joer fräigelooss. Dëse Burst ass ee vun de wäitsten an energesche FRBs déi jeemools observéiert goufen. Wéi och ëmmer, séier Radio Bursts sinn Erausfuerderung fir ze studéieren wéinst hirer kuerzer Dauer.

Mat der ASKAP-Array vu Radioteleskopen an Australien konnten d'Fuerscher déi genee Plaz vum Burst feststellen. De Burst gouf op eng Grupp vu fusionéierte Galaxien zréckgezunn, déi sech mat der Theorie ausriichten datt FRBs mat Magnetaren oder héich energesche Objete verbonne kënne ginn, déi aus Stäreexplosiounen entstinn.

D'Wëssenschaftler gleewen datt d'Studie vu schnelle Radioausbréch eng eenzegaarteg Method fir d'Messung vun der Matière tëscht Galaxien ubidden, déi onbekannt bleift. Aktuell Schätzunge vun der Mass vum Universum stinn net aus, wat suggeréiert datt et fehlend Matière gëtt. Dat ioniséiert Material, dat vu schnelle Radioausbroch festgestallt gëtt, kann hëllefen, d'Quantitéit u Stuff tëscht Galaxien ze moossen, an d'Liicht op dës fehlend Matière ze werfen.

Dës Method fir séier Radio Bursts ze benotzen fir vermësst Matière z'entdecken gouf am Ufank vum australeschen Astronom Jean-Pierre Macquart am Joer 2020 proposéiert. méi diffus Gas verroden et tëscht Galaxien.

Bis elo si bal 50 séier Radioausbréch op hir Hierkonftspunkte verfollegt ginn, mat ongeféier d'Halschent vun hinnen mat dem ASKAP Teleskop entdeckt. D'Wëssenschaftler sinn hoffnungsvoll datt zukünfteg Radioteleskope am Bau d'Detektioun vun Dausende méi séier Radioausbréch erméiglechen, fir eis d'Struktur vum Universum besser ze verstoen.

D'Studie vu schnelle Radioausbréch gëtt net nëmmen Abléck an dës kosmesch Phänomener, mee mécht och nei Méiglechkeeten op fir grouss Froen iwwer Kosmologie ze beäntweren.

