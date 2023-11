D'Zukunft vum Iwwerschwemmungsmanagement: Quanteberechenung a Risikobewäertung

Multiverse Computing, Moody's Analytics, an Oxford Quantum Circuits (OQC) hu sech zesummegeschafft fir d'Risike vum Klimawandel a Groussbritannien unzegoen. Mat Finanzéierung vun Innovate UK zielt den Trio fir grouss Skala Iwwerschwemmungsprediktiounsmodeller mat Quanteberechenungsmethoden ze entwéckelen. De UK Department of Environment, Food and Rural Affairs wäert den éischte Beneficiaire vun dëser neier computationaler Flëssdynamik-Léisung sinn, déi zielt fir d'Kapazitéit vum Land unzepassen un extremen Wiederevenementer verursaacht duerch Klimawandel.

Quantum Computing bitt eng eenzegaarteg Approche fir d'Computational Erausfuerderunge bei grousser Iwwerschwemmungsmodellstudien unzegoen. Andeems Dir d'Kraaft vu Quantenalgorithmen ausnotzt, féiert Multiverse Computing de Projet als Software-Provider, während OQC déi néideg Quante-Hardware liwwert. Moody's Analytics, eng global Risikomanagementfirma, wäert d'Industrieexpertise an Datefuerderunge bäidroen fir effizient a korrekt Iwwerschwemmungsrisiko Bewäertung a Gestioun ze garantéieren.

D'Potenzial fir Quantenalgorithmen z'applizéieren fir Iwwerschwemmungsschued ze bewäerten ass banebriechend. Den Enrique Lizaso Olmos, de Grënner a CEO vu Multiverse Computing, mengt datt d'Verbesserunge vun der Genauegkeet an der Effizienz, déi duerch Quante Approche gewonnen ginn, d'Klimawandel Adaptatiounsefforten ënnerstëtzen. De Projet zielt fir Regierungsagenturen, Hausbesëtzer a Versécherungsagenturen besser ze verstoen an op extrem Wiederevenementer virzebereeden.

Fir d'Aschränkungen vun aktuellen Iwwerschwemmungsmodelléierungsmethoden ze iwwerwannen, plangt d'Projetteam e Quantephysik-Informéierten Neural Netzwierk (QPINN) Algorithmus ze benotzen. Dësen Algorithmus kombinéiert klassesch Datenveraarbechtung mat Quanteveraarbechtung, mat engem Variational Quantum Circuit (VQC) fir d'Genauegkeet vu Risikobewäertungsprognosen ze verbesseren.

Andeems Dir d'Potenzial vu Quantecomputer notzen, zielt de Projet net nëmmen d'Zukunft vun der Iwwerschwemmungsmanagement nei ze definéieren, mee och eng méi sécher a méi elastesch Welt fir zukünfteg Generatiounen ze kreéieren. Mat eskaléierend Iwwerschwemmungsrisiken ass d'Adress vun den Erausfuerderunge vum Klimawandel ganz wichteg. Dëse kollaborativen Effort tëscht Industrieleit an der UK Regierung ass e wesentleche Schrëtt fir dës Risiken ze reduzéieren an eist Verständnis vun Iwwerschwemmungsrisiko Landschaften ze verbesseren.

FAQ

Q: Wat ass Quantecomputer?

A: Quanteberechenung ass e Feld vun der Rechenzäit, déi quantummechanesch Phänomener benotzt, wéi Superpositioun an Entanglement, fir komplex Berechnungen méi effizient auszeféieren wéi klassesch Computeren.

Q: Wéi wäert d'Quantecomputer d'Iwwerschwemmungsmodelléierung verbesseren?

A: Quantecomputer kann d'Computational Erausfuerderunge vu grousser Iwwerschwemmungsmodelléierung adresséieren, d'Risikobewäertung a Gestioun méi genau an effizient maachen.

Q: Wien ass am Projet involvéiert?

A: Multiverse Computing, Moody's Analytics, an Oxford Quantum Circuits (OQC) sinn d'Schlësselspiller an dësem Kollaboratiounsprojet, mat Multiverse Computing déi als Software Provider féiert an OQC déi néideg Quantephysik liwwert.

Q: Wat ass d'Zil vum Projet?

A: De Projet zielt fir grouss-Skala Iwwerschwemmungsprediktiounsmodeller mat Quanteberechenungsmethoden ze entwéckelen fir d'UK seng Fäegkeet ze verbesseren fir sech un extrem Wiederevenementer unzepassen, déi mam Klimawandel verbonne sinn. De UK Department of Environment, Food and Rural Affairs wäert den éischte Client sinn fir dës nei Léisung an der computational Fluid Dynamik ze benotzen.

Q: Wéi wäert de Projet d'Gesellschaft profitéieren?

A: Duerch d'Verbesserung vun der Iwwerschwemmungsrisikobewäertung a Gestioun hëlleft de Projet Regierungsagenturen, Hausbesëtzer a Versécherungsagenturen besser ze verstoen an op extrem Wiederevenementer virzebereeden, schlussendlech eng méi sécher a méi elastesch Welt fir zukünfteg Generatiounen ze kreéieren.