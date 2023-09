NASA schléisst Mars Sauerstoff-generéierend Experiment of

D'NASA huet viru kuerzem d'Conclusioun vum Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE) ugekënnegt, en Experiment entwéckelt fir Sauerstoff aus der Atmosphär vum Mars ze extrahieren. MOXIE, erstallt vun Ingenieuren a Wëssenschaftler vum MIT, gouf 16 Mol während senger Zäit um roude Planéit gelaf, a produzéiert insgesamt 122 Gramm Sauerstoff. Seng Héichproduktiounsrate war 12 Gramm pro Stonn, wat d'Original Ziler vun der NASA iwwerschratt huet. Wéi och ëmmer, trotz sengem Erfolleg, gi keng Pläng fir e MOXIE 2.0.

De Prozess, dee vum MOXIE beschäftegt ass, huet involvéiert d'Entrée Loft ze filteren fir Stëbs ze entfernen an duerno op 800 ° C (1,470 ° F) ze kompriméieren an ze heizen. Bei dëser Temperatur konnt Sauerstoff aus dem Kuelendioxid an der Marsatmosphär extrahéiert ginn. Den extrahéierten Sauerstoff gouf dunn getest ier se erëm an d'Atmosphär fräigelooss ginn. Et huet zwou Stonnen gedauert fir d'Eenheet opzewiermen ier den Extraktiounsprozess konnt ufänken.

MOXIE war eng eenzegaarteg Ergänzung zum Perseverance Rover, well et zielt fir mënschlech Exploratioun um Mars z'ënnerstëtzen. Et huet bewisen datt et méiglech ass fir eng Crew um Mars ze iwwerliewen an heem zréckzekommen mat Ressourcen déi op der Uewerfläch verfügbar sinn. D'Konzept vun der In-situ Ressource Utilisatioun (ISRU) ass e Thema vu groussen Interessi bannent der NASA a senge Partner, well se d'Méiglechkeete vu méi laangfristeg Missiounen entdecken.

De Sauerstoff generéiert vu MOXIE huet verschidde potenziell Uwendungen, woubäi déi bedeitendst seng Notzung als Drivstoff fir Rakéiten ass. Fir dësen Zweck wieren awer substantiell Quantitéite gebraucht. Trotz dem Erfolleg vum Experiment an dem Wëssen, dee doraus gewonnen gëtt, gëtt et de Moment keng Pläng fir e MOXIE 2.0 z'entwéckelen. Amplaz wäert den nächste Schrëtt vun der NASA d'Entwécklung vun engem vollstännege System involvéieren deen e Sauerstoffgenerator ähnlech wéi MOXIE enthält, souwéi eng Method fir de generéierte Sauerstoff ze flëssegen an ze späicheren.

Quell: NASA