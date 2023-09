Parasit Kontrollen Ant Verhalen mat Temperaturschalter

D'Fuerscher vun der Universitéit vu Kopenhagen hunn entdeckt datt d'Lancet-Leberfluke, e parasitäre Wurm, deen Ameen infizéiert, en eenzegaartegen "On/Off" Schalter huet, deen d'Behuele vu sengem Host verännert. De Schalter gëtt duerch d'Temperatur aktivéiert, mam parasitäre Wurm manipuléiert nëmmen d'Behuele vum Ant, wann d'Temperatur niddereg ass. D'Studie, publizéiert an der Zäitschrëft Behavioral Ecology, werft Liicht op déi komplex Relatioun tëscht Parasiten an hiren Hosten.

Parasiten, déi d'Behuele vun hire Gäscht kontrolléieren a manipuléieren, sinn an der Natur bekannt. Cordyceps, eng Famill vu zombifiéierende parasitäre Pilze, ass e prime Beispill. Dës Pilze infizéieren verschidden Insektenarten, änneren hiert Verhalen a féieren schlussendlech zu hirer eegener Reproduktioun. D'Lancet Liewerfluke huet eng ähnlech Fäegkeet fir säi Host ze manipuléieren, awer dës nei Fuerschung weist d'Wichtegkeet vun der Temperatur bei der Aktivéierung vun dësem Verhalen.

Wann d'Leberfluken d'Ameen infizéieren, verstoppen déi meescht vun hinnen am Bauch vum Mier, geschützt vun enger Kapsel. Ee Liewerfluke befestegt sech un d'Gehir vum Mier, an zwéngt d'Mier fir seng Mandibelen op engem Grassprénger ze klemmen. Dëst positionéiert d'Ant op eng Manéier, déi et méi wahrscheinlech vu weidend Mamendéieren giess gëtt. D'Schutzkapsel léist sech an den Darm vum neie Host op, an d'Leberflukes maachen de Wee an d'Liewer. De Floss, deen um Gehir vum Mier verbonnen ass, offréiert sech selwer, profitéiert déi aner Parasiten.

Déi iwwerliewend Liewerflëss fidderen d'Blutt vum Host, ginn Erwuessener a leeën Eeër. Dës Eeër ginn an de Feeën vum Host ausgeschloss, déi vu Schleeken verbraucht ginn. D'Schleeken huele dann d'Larvalflossen zesumme mat de Schleim op, zéien Ameen un, déi d'Larven ophuelen, an de Zyklus weider.

Virdrun Laborstudien vun engem vun de Fuerscher, Brian Lund Fredensborg, hu gewisen datt infizéiert Ameen manner wahrscheinlech e Blat ënner méi waarmen Temperaturen bäissen. Fir dëst weider z'ënnersichen, hunn d'Fuerscher infizéiert Ameen an der Wëld observéiert wärend d'Temperatur a Fiichtegkeet iwwerwaacht goufen. D'Resultater bestätegt d'Laboratoire Entdeckungen, déi weisen datt infizéiert Ameen méi wahrscheinlech sech un d'Spëtzt vun de Grasblieder bei méi killen Temperaturen befestigen an hir Biss fräigeloossen wéi d'Temperaturen eropgoen.

Verstoen wéi Parasiten hir Gäscht manipuléieren ass entscheedend fir d'Biodiversitéit an déi komplizéiert Relatiounen tëscht Arten ze verstoen. Dës Fuerschung ënnersträicht d'Bedeitung vun der Temperatur bei der Ausléisung vun esou Manipulatiounen a gëtt nei Abléck an d'Behuele vu parasitären Ameen an hiren natierlechen Habitaten.

Definitiounen:

- Lancet Liewerfluke: E parasitäre Wurm, dee verschidde Hosten infizéiert, dorënner Schleeken, Ameen a weidend Mamendéieren.

– Parasitismus: Eng Bezéiung tëscht zwee Organismen, wou een op Käschte vum aneren profitéiert.

- Behavioral Ecology: Eng wëssenschaftlech Zäitschrëft déi Fuerschung iwwer d'Behuele vun Déieren a Relatioun zu hirer Ëmwelt publizéiert.

Source: Universitéit Kopenhagen