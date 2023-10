Déi fréi Resultater vum James Webb Weltraumteleskop sinn net sou revolutionär wéi ufanks geduecht

By

Den James Webb Weltraumteleskop (JWST) huet vill Opreegung gespuert mat hiren initialen Observatiounen, wat zu sensationalistesche Schlagzeilen gefouert huet, déi behaapten datt laang etabléiert Theorien wéi de Big Bang an allgemeng Relativitéitstheorie widderluecht goufen. Wéi och ëmmer, nei Erkenntnisser vun enger Studie mat Daten aus der kanadescher NIRISS Unbiased Cluster Survey (CANUCS) weisen datt dës revolutionär Resultater net sou ongewéinlech waren wéi am Ufank implizéiert.

De JWST ass de mächtegste Infrarout-Teleskop, dee jee gebaut gouf, fäeg fir detailléiert Biller vun e puer vun de fréierste Galaxien opzehuelen, déi sech nom däischteren Zäitalter vum fréien Universum geformt hunn. Virdrun Observatioune vu liicht méi spéit Perioden hunn eis e gutt Verständnis ginn, wéi séier Galaxien sech op Basis vun eisem Verständnis vum Big Bang evoluéieren. Awer d'Galaxien, déi vum JWST identifizéiert goufen, ware scho grouss, hell a strukturell komplex, wat eis Viraussetzungen iwwer galaktesch Evolutioun erausfuerdert.

Astronomen benotzen verschidden Techniken fir wäit Galaxien z'identifizéieren, dorënner d'Sich no Pausen an de galaktesche Spektra. Double-break Galaxien, déi Pausen an de Lyman a Balmer Wellelängten weisen, kënnen Astronomen hëllefen Galaxien op spezifesch Distanzen ze zielen. Déi initial Resultater vum JWST konzentréiere sech op duebel-Break Galaxien bei Routverschiebungen vu ronn z=7 wann den Universum manner wéi eng Milliard Joer al war.

Wéi och ëmmer, dës Etude mat CANUCS-Daten huet eng potenziell Bias an der Auswiel vun Duebel-Break-Galaxien opgedeckt. D'Method kann méi grouss a méi hell Galaxien favoriséieren, a méi kleng, dimmer a méi kill Galaxien ausléisen. D'Team identifizéiert 19 Duebel-Break-Galaxien aus de CANUCS-Daten, awer am Verglach mat enger méi grousser Bevëlkerung vu Galaxien, war et evident datt d'Selektiounsmethod d'Resultater a méi grouss a méi hell Galaxien verréckelt konnt.

D'Fuerscher ënnersträichen datt dës initial Erkenntnisser d'Potenzial fir de JWST net erofsetzen fir eng Revisioun vun eisem Standard kosmologesche Modell ze zwéngen. Wéi och ëmmer, si ënnersträichen datt mir nach ëmmer an de fréie Stadien sinn a méi Daten an detailléiert Observatioune brauchen fir déi richteg Natur vun dëse wäite Galaxien ze verstoen a wou de Stëbs sech wierklech nidderléisst.

