D'Formatioun vum Mound: En Abléck an d'Äerd antik Vergaangenheet

Rezent Fuerschung publizéiert an Geochemical Perspectives Letters huet nei Liicht op d'Bildung vum Äerdmound werfen. Duerch d'Analyse vun de Kristalle, déi vum Apollo 17 Astronauten aus dem Mound zréckbruecht goufen, hunn d'Wëssenschaftler festgestallt datt de Mound op d'mannst 4.46 Milliarde Joer al ass - ongeféier 40 Millioune Joer méi al wéi virdru gegleeft.

D'Haaptautorin vun der Studie, Jennika Greer vun der University of Glasgow, erkläert datt d'Fuerschungsteam vum Bidong Zhang an Audrey Bouvier ugeschwat gouf fir en Nanoskala Verständnis vun de Moundproben ze kréien. Duerch d'Untersuchung vu klenge Kristalle, déi sech viru Milliarde Joer entwéckelt hunn, konnten d'Fuerscher de Moundbildungsdatum méi genee bestëmmen wéi jee virdrun.

Wéi en enormen Asteroid mat der Äerd an de fréie Stadien vun der Bildung vum Sonnesystem kollidéiert huet, huet et de Fiels, dee spéider d'Mounduewerfläch géif ginn, schmëlzt. Dëst bedeit datt Zirkonkristaller, déi ënner spezifesche Bedéngungen entstinn, net op der geschmollter Uewerfläch vum Mound kéinte existéieren. All Kristalle, déi haut um Mound fonnt goufen, musse sech entwéckelt hunn nodeems dëse Moundmagma Ozean ofgekillt ass.

Mat enger Technik genannt Atomsondetomographie konnten d'Fuerscher d'Zirkonkristaller Atom fir Atom analyséieren. Dës Untersuchung huet d'Zuel vun den Atomer opgedeckt, déi radioaktiven Zerfall an de Kristalle gemaach hunn. Duerch d'Studie vum Verhältnis vu verschiddenen Isotopen vu Bläi hunn d'Wëssenschaftler berechent datt de Moundalter ongeféier 4.46 Milliarde Joer ass.

Den Alter vum Mound ze verstoen ass entscheedend well et eng vital Roll an eisem Planéitesystem spillt. Et stabiliséiert d'Rotatiounsachs vun der Äerd, erstellt d'Gezäite a bestëmmt d'Dauer vun eisen Deeg. Ouni de Mound wier d'Liewen op der Äerd drastesch anescht. Dës nei Fuerschung déngt als e wäertvollt Puzzlestéck an eiser Sich fir d'Geschicht vun eiser natierlecher Welt besser ze verstoen.

FAQ:

Q: Wéi al ass de Mound?

A: De Mound gëtt ugeholl datt et op d'mannst 4.46 Milliarde Joer al ass, laut rezenter Fuerschung.

Q: Wéi gouf den Alter vum Mound bestëmmt?

A: Wëssenschaftler analyséiert Zirkonkristaller aus Moundproben mat enger Technik genannt Atomsondetomographie, déi hinnen erlaabt huet d'Kristalle Atom fir Atom z'ënnersichen an hiren radioaktiven Zerfall ze bestëmmen.

Q: Firwat ass et wichteg den Alter vum Mound ze wëssen?

A: De Mound spillt eng entscheedend Roll fir d'Rotatiounsachs vun der Äerd ze stabiliséieren, eis Gezäiten ze bestëmmen an d'Längt vun eisen Deeg ze beaflossen. Säin Alter ze verstoen hëlleft eis d'Geschicht an d'Entwécklung vun eisem Planéit besser ze verstoen.