Den Impakt vum Urban Noise op Pied Tamarin Monkeys an hir Kommunikatioun

Eng rezent Etude vu Fuerscher vun der Universidade Federal do Amazonas an der Anglia Ruskin University (ARU) huet opgedeckt wéi kritesch bedroht pied Tamarin Aaffen hir Kommunikatiounstechnike adaptéieren an Äntwert op mënschlech induzéiert Kaméidi Verschmotzung. Dës Aaffen, gebierteg an engem klenge Gebitt am zentrale Brasilien, vertrauen haaptsächlech op Vokal Uriff an Doftmarkéierungen fir ze kommunizéieren, awer sinn elo mat der Erausfuerderung konfrontéiert fir sech un urban Ëmfeld unzepassen.

D'Fuerschungsteam huet Observatiounen iwwer néng Gruppe vu wilde Pied Tamarins gemaach, hir Verhalen fir eng Period vun 10 Deeg verfollegt. D'Haaptquell vum mënschleche Kaméidi an hirem Liewensraum war de Stroosseverkéier, awer Kaméidi vu Fligeren, Parkbesucher a militäresch Operatiounen hunn och zum Gesamt Kaméidiniveau bäigedroen.

D'Studie entdeckt eng Korrelatioun tëscht der Erhéijung vum urbanen Kaméidi an der Frequenz vun de Gerochmarkéierungen tëscht den Affen. Well hir Stëmmkommunikatioun vum Kaméidi behënnert gëtt, vertrauen d'Affen méi op Gerochmarkéierungen fir Messagen ze vermëttelen.

Pied Tamarins benotze verschidde Gerochmarkéierunge fir verschidden Zwecker, dorënner territorial a reproduktiv Informatioun. Dës evolutiv Adaptatioun erlaabt hinnen iwwer eng länger Zäit ze kommunizéieren. Wéi och ëmmer, et ass vläicht net sou effektiv wéi Vokal Appellen, besonnesch well hire Liewensraum duerch Urbaniséierung fragmentéiert gëtt.

Den Dr Jacob Dunn, Associate Professor an der Evolutiounsbiologie op der ARU, huet betount datt mënschlech Aktivitéiten déi akustesch Landschaften wesentlech verännert hunn, un déi vill Arten ursprénglech ugepasst waren. D'Erhéijung vun der Doftmarkéierung ënner de pied Tamarins gëtt als flexibel Adaptatioun un dës Ännerungen an hirer Ëmwelt geduecht.

Dës Fuerschung werft Liicht op d'Verhalensverschiebungen vun Déieren an urbanen Ëmfeld a beliicht déi potenziell Erausfuerderunge mat kritesch bedroht Arten wéi de Pied Tamarin. Weider Studien sinn néideg fir ze verstoen wéi urban Kaméidi aner Aspekter vun hirem Verhalen an allgemeng Iwwerliewe beaflosst.

Quellen:

- Studie duerchgefouert vu Fuerscher vun der Universidade Federal do Amazonas an der Anglia Ruskin University (ARU)

- Verëffentlecht am Journal Ethology Ecology & Evolution

- Finanzéierung zur Verfügung gestallt vun der National Geographic Society, der Rufford Foundation, Primate Action Fund, an der International Primatology Society