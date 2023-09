Aaffen erhéijen d'Benotzung vu Gerochmarkéierungen fir d'mënschlech Kaméidi Verschmotzung ze kompenséieren

Eng nei Etude huet erausfonnt datt pied Tamarins hir Notzung vu Gerochmarkéierungen erhéijen fir mënschlech Geräischerverschmotzung ze kompenséieren. De Pied Tamarin ass eng Primatart, déi am zentrale Brasilien fonnt gëtt, awer säi Liewensraum gëtt ëmmer méi vun urbanen Ëmfeld ugegraff. D'Studie, déi vu Fuerscher vun der Universidade Federal do Amazonas an der Anglia Ruskin Universitéit geleet gouf, huet Radio Tracking benotzt fir d'Behuele vun néng getrennte Gruppe vu wilde Pied Tamarins ze observéieren. D'Fuerscher hunn erausfonnt datt d'Frequenz vun der Doftmarkéierung am Aklang mat Kaméidiniveauen erhéicht gëtt, verursaacht duerch Stroosseverkéier, Fligeren, Parkbesucher a militäresch Aktivitéit. Dëst hindeit datt d'Affen méi op Gerochmarkéierung vertrauen wann hir Stëmmkommunikatioun manner effektiv gëtt wéinst mënschleche Kaméidi.

Kommunikatioun ass vital fir d'Iwwerliewe vun enger Spezies, a pied Tamarins benotzen Doftmarkéierung fir reproduktiv an territorial Informatioun ze vermëttelen. De Lead Autor vun der Studie, Tainara Sobroza, erkläert datt vill Arten vun akustesche Signaler fir wesentlech Informatioun ofhängeg sinn, sou wéi Partnerattraktioun, Fudder, a Raubdéierenalarmer. D'Fuerschung weist datt d'Urbaniséierung a verstäerkte Kaméidiniveauen d'Kommunikatioun vun den Tamarins beaflossen. Wéi d'Stadlandschaft méi wäit an hiren Territoire erakënnt, gëtt d'Doftmarkéierung ëmmer méi heefeg als Kommunikatiounsmëttel.

Co-Autor Dr. Jacob Dunn stellt fest, datt d'Mënschen zousätzlech Reizen an d'Déiereschalllandschaften agefouert hunn, déi natierlech Kläng erdrénken. Déi verstäerkte Notzung vu Gerochmarkéierung vu pied Tamarins gëtt als flexibel Äntwert op dës Ëmweltännerung ugesinn. Wéi och ëmmer, am Géigesaz zu Vokal Uruff, sinn Doftmarkéierungen net effektiv fir laang Distanzkommunikatioun. Mam Liewensraum vun den Tamarinen, dee méi fragmentéiert gëtt a Gruppen méi isoléiert ginn, kann dës Adaptatioun e schiedlechen Impakt op eng Spezies hunn, déi schonn a kritesch bedrohten Zoustand ass.

Insgesamt beliicht d'Etude d'Weeër wéi d'Déieren hiert Verhalen unzepassen an Äntwert op mënschlech induzéiert Verännerungen an hirer Ëmwelt. Dës Adaptatiounen ze verstoen ass entscheedend fir Konservatiounsefforten an d'Iwwerliewe vu bedrohten Arten ze garantéieren.

Source:

- Tainara V. Sobroza et al., Erhéije Pied Tamarins de Gerochmarkéierung als Äntwert op urbane Kaméidi?, Ethologie Ökologie & Evolutioun