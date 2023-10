Eng Kohbhydratmolekül aus Marine Bakterien weist Verspriechen bei der Behandlung vum Sanfilippo Syndrom

Eng rezent Etude publizéiert an Carbohydrate Polymers huet entdeckt datt e Kohlenhydratmolekül ofgeleet vu Marinebakterien therapeutescht Potenzial fir d'Behandlung vum Sanfilippo Syndrom Typ A behalen. féiert zu der Akkumulation vun gëftege Fragmenter an Zellen a spéider Neurodegeneratioun.

D'Fuerscher hunn Experimenter mat Moleküle gemaach, déi aus Deep Sea Bakterien ofgeleet ginn an hir Effekter mat Heparin Derivate verglach hunn. Dës Marinemoleküle, bekannt als Marine Polysacchariden, hunn d'Fäegkeet bewisen, den Enzym ze hemmen, verantwortlech fir d'Initiatioun vun der Degradatioun vum Heparansulfat. D'Marinemoleküle ware méi effizient wéi Heparin-Derivate fir d'Degradatioun vum Heparansulfat ze vermeiden.

D'Fuerscher hunn dann eng spezifesch Molekül getest, A5_3, ofgeleet vu Vibrio diabolicus Marine Bakterien, an engem Mausmodell vum Sanfilippo Syndrom Typ A. D'Mais goufen dräimol pro Woch fir aacht Wochen mat A5_3 behandelt. D'Studie huet festgestallt datt d'Behandlung mat A5_3 zu der Normaliséierung vu metabolesche Markéierer gefouert huet, déi mam Energiemetabolismus an der cellulärer Funktioun am Gehir vun de Mais verbonne sinn. Zousätzlech goufen Markéierer vun Neuroinflammatioun, Zell Doud, an Nerve Zell Verletzung mat A5_3 Behandlung ëmgedréit.

D'Studie huet och deelweis Restauratioun vun der Tissueintegritéit an der wäisser Matière vum Gehir observéiert, déi Nervezellprojektiounen enthält. Motordefiziter ausgestallt vum Mausmodell vum Sanfilippo Syndrom Typ A goufen deelweis ëmgedréit duerch A5_3 Behandlung. Wichteg ass datt d'Behandlung gutt vun de Mais toleréiert gouf.

Dës Erkenntnisser suggeréieren datt A5_3, e Kohlenhydratmolekül ofgeleet vu Marine Bakterien, d'Potenzial huet fir Entzündung ze reduzéieren, metabolesch Dysfunktioun ëmgedréint an d'Integritéit vum Gehirngewebe am Sanfilippo Syndrom Typ A ze bewahren. Potenzial fir Neurodegeneratioun a verschiddene Forme vum Sanfilippo Syndrom ze vermeiden. Weider Fuerschung ass néideg fir d'Mechanismen vun der Handlung besser ze verstoen an d'Verwaltung vun dëse Verbindungen ze optimiséieren.

Quellen:

- "Niddereg molekulare Gewiicht sulfatéiert Marine Polysacchariden: Verspriechend Moleküle fir Neurodegeneratioun an der Mucopolysaccharidose IIIA ze vermeiden?" - Kuelenhydrater Polymer