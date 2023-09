E potenziell neit Alzheimer Medikament reduzéiert d'Gehirentzündung a verbessert d'Erënnerung

Fuerscher vum Picower Institut fir Léieren a Gedächtnis um MIT hunn bedeitend Fortschrëtter an der Behandlung vun der Alzheimer Krankheet gemaach andeems en Medikament entwéckelt dat d'Entzündung am Gehir reduzéiert an d'Erënnerung verbessert. D'Drogen, genannt A11, zielt op en geneteschen Transkriptiounsfaktor genannt PU.1, dee verantwortlech ass fir d'Iwwerexpressioun vun entzündlechen Genen an den Immunzellen vum Gehir während der Alzheimer Krankheet. A11 ënnerdréckt PU.1 Aktivitéit andeems Proteinen rekrutéiert ginn, déi den Ausdrock vun dësen entzündleche Genen represséieren.

Entzündung ass e wichtege Bestanddeel vun der Alzheimer Krankheet Pathologie, an effektiv Behandlungen ze fannen ass schwéier bewisen. Duerch preklinesch Tester op mënschlech Zellkulturen an Alzheimer Mausmodeller hunn d'Fuerscher festgestallt datt A11 d'Entzündung an de mënschleche Mikroglia-ähnlechen Zellen a verschidde Mausmodeller vun der Alzheimer Krankheet reduzéiert. Et verbessert och d'Erkenntnis bei Mais wesentlech.

D'Fuerscher verglach d'Genexpressioun an postmortem Gehirproben vun Alzheimer Patienten an net-Alzheimer Kontrollen. Si hunn entdeckt datt d'Alzheimer zu groussen Ännerungen am mikroglialen Genausdrock resultéiert, an eng Erhéijung vun der PU.1 Bindung un entzündlech Genziler ass e wesentlechen Deel vun dësen Ännerungen. Senkung vun der PU.1 Aktivitéit an engem Mausmodell vun der Alzheimer reduzéierter Entzündung an Neurodegeneratioun.

D'Team huet iwwer 58,000 kleng Moleküle gescannt fir Verbindungen ze fannen déi d'Entzündung an d'Alzheimer-relatéiert Genen reduzéiere kënnen, geregelt duerch PU.1. A11 war déi mächtegst ënnert de sechs Finale Kandidaten. An Experimenter, déi op mënschlech Mikroglia-ähnlech Zellen duerchgefouert goufen, huet A11 den Ausdrock an d'Sekretioun vun entzündlechen Zytokine reduzéiert a verhënnert datt d'Mikroglia iwwerreagéiert op entzündlech Hiweiser.

Weider Fuerschung ass néideg fir A11 als Behandlung fir Alzheimer Krankheet z'entwéckelen an ze testen. Dëst verspriechend Medikament kéint zu der Entwécklung vu méi effektiven Therapien fir dës zerstéierend neurodegenerativ Stéierung bäidroen.

Quellen:

- Alzheimer Krankheet Definitioun: Alzheimer Krankheet ass eng Krankheet déi d'Gehir attackéiert, wat e Réckgang vun der mentaler Fäegkeet verursaacht, déi sech mat der Zäit verschlechtert. Et ass déi allgemeng Form vun Demenz a mécht 60 bis 80 Prozent vun Demenzfäll aus. Et gëtt keng aktuell Kur fir Alzheimer Krankheet, awer et gi Medikamenter déi hëllefe kënnen d'Symptomer ze léisen.

- MIT Definitioun: MIT ass en Akronym fir de Massachusetts Institute of Technology. Et ass eng prestigiéist privat Fuerschungsuniversitéit zu Cambridge, Massachusetts, déi am 1861 gegrënnt gouf. Et ass a fënnef Schoulen organiséiert: Architektur, Ingenieur, Geeschteswëssenschaft, Konscht a Sozialwëssenschaften, Gestioun a Wëssenschaft. Den Impakt vum MIT enthält vill wëssenschaftlech Duerchbréch an technologesch Fortschrëtter. Seng Missioun ass fundamental Wëssen iwwer d'Natur an d'Behuele vu Liewenssystemer ze sichen an d'Applikatioun vun deem Wëssen fir d'Gesondheet ze verbesseren, d'Liewen ze verlängeren an d'Krankheet a Behënnerung ze reduzéieren.

- National Institutes of Health Definitioun: D'National Institutes of Health (NIH) ass déi primär Agence vun der US Regierung verantwortlech fir biomedizinesch an ëffentlech Gesondheetsfuerschung. Et féiert seng eege wëssenschaftlech Fuerschung duerch säin Intramural Research Program (IRP) a bitt grouss biomedizinesch Fuerschungsfinanzéierung un net-NIH Fuerschungsanlagen duerch säin Extramural Research Programm. Seng Missioun ass fundamental Wëssen iwwer d'Natur an d'Behuele vu Liewenssystemer ze sichen an d'Applikatioun vun deem Wëssen fir d'Gesondheet ze verbesseren, d'Liewen ze verlängeren an d'Krankheet a Behënnerung ze reduzéieren.