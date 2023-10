MIT Ingenieuren entwéckelen neie System fir Green Wasserstoff Brennstoff Produktioun

MIT Ingenieuren hunn en neie System proposéiert fir gréng, kuelestofffräi Waasserstoffbrennstoff ze produzéieren, deen eleng duerch Solarenergie ugedriwwe gëtt. An enger Studie, déi am Solar Energy Journal publizéiert gouf, presentéieren d'Ingenieuren e konzeptuellen Design fir e solar thermochemesche Waasserstoff (STCH) System, deen d'Waasser effizient mat der Hëtzt vun der Sonn opdeelt, Waasserstoff mat Null Treibhausgasemissiounen generéiert.

De Moment gëtt Waasserstoff haaptsächlech produzéiert mat Prozesser déi op Äerdgas an aner fossil Brennstoffer vertrauen, wat et zu enger "groer" Energiequell mécht. Am Géigesaz bitt STCH eng komplett Emissiounsfräi Alternativ, déi op erneierbar Solarenergie vertrauen fir Waasserstoff ze produzéieren. Wéi och ëmmer, bestehend STCH Designs hunn limitéiert Effizienz, mat nëmmen 7 Prozent vum Sonneliicht fir Waasserstoffproduktioun benotzt.

D'MIT Team zielt d'Effizienz vum STCH ze verbesseren andeems se bis zu 40 Prozent vun der Sonnenhëtzt ausnotzen, an doduerch et eng skalierbar a bezuelbar Optioun fir d'Transportindustrie ze decarboniséieren. D'Zil ass d'Zil vum Energiedepartement z'erreechen fir gréng Waasserstoff bis 2030 bei $ 1 pro Kilogramm ze produzéieren.

De proposéierte System géif mat enger existéierender Quell vu Sonnewärm gepaart ginn, sou wéi eng konzentréiert Solaranlag (CSP), déi Spigelen benotzt fir Sonneliicht op en zentrale Empfangstuerm ze konzentréieren an ze reflektéieren. De STCH System géif dann dës Hëtzt benotzen fir Waasser opzedeelen a Waasserstoff ze generéieren.

D'Häerz vum System ass eng zwee-Schrëtt thermochemesch Reaktioun mat engem Metal involvéiert deen Sauerstoff aus Damp erfaasst, Waasserstoff hannerloosst. D'Metall gëtt dann an engem Vakuum erhëtzt fir et ze regeneréieren an de Sauerstoff ze entfernen. De System géif aus enger kreesfërmeg Streck besteet mat këschtfërmege Reaktoren, déi duerch waarm a cool Statiounen goen. Déi waarm Statiounen beliichten d'Metall op héich Temperaturen fir Sauerstoff ze entfernen, während déi cool Statiounen et op Damp aussetzen fir Waasserstoff ze produzéieren.

Fir Erausfuerderungen ze iwwerwannen, déi mat der Wärtererhuelung a Vakuumkreatioun verbonne sinn, hunn d'Fuerscher energiespuerend Léisungen agebaut. Reaktoren op entgéintgesate Säiten vun der Streck austauschen Hëtzt duerch thermesch Stralung, an en zweete Set vu Reaktoren, déi ronderëm den éischten Zuch circuléieren, droen en anert Metal dat Sauerstoff aus den banneschten Reaktoren absorbéiert ouni Energieintensiv Vakuumpompelen.

Simulatioune vum Design hu gewisen datt et d'Effizienz vun der solar thermochemescher Waasserstoffproduktioun wesentlech vu 7 Prozent op 40 Prozent erhéijen kéint.

Duerch d'Entwécklung vun dësem System, hoffen d'MIT Ingenieuren gréng Waasserstoff kosteneffizient an op Skala ze generéieren, de Wee fir eng Zukunft auszebauen, wou Waasserstoff fossil Brennstoffer am laang-Distanztransport ersetzen kann.

