De Mound: Eng verspriechend Destinatioun fir Radioastronomesch Fuerschung

Astronomen ware scho laang gäeren d'"Däischter Zäitalter" vum Universum ze studéieren, eng Period déi ongeféier 380,000 Joer nom Big Bang ugefaang huet. Wärend dëser Zäit war den Universum mat neutralem Waasserstoff gefëllt, de Bausteng vun den éischte Stären a Galaxien. Déi éischt Stäre sinn schlussendlech zu Galaxien geformt, an hir Stralung huet den neutrale Waasserstoff ioniséiert, wat zu der Period bekannt als Cosmic Dawn oder der Epoch vun der Reioniséierung gefouert huet.

Leider war dës Period ze studéieren Erausfuerderung wéinst limitéierter Liichtquellen. Déi eenzeg siichtbar Liichtquellen aus dëser Zäit sinn d'Reliquiestralung vum Big Bang (Cosmic Microwave Background) an d'Fotonen, déi als neutral Waasserstoff geformt ginn. Wéi och ëmmer, dës Signaler si schwéier vun der Äerd ze observéieren wéinst atmosphäreschen Interferenz a Radiointerferenz verursaacht duerch terrestresch Quellen.

Fir dës Hindernisser ze iwwerwannen, ginn d'Fuerscher op de Mound als potenzielle Site fir Radioastronomesch Fuerschung. De Mound bitt e "radio roueg" Ëmfeld op senger wäiter Säit, fräi vu Stéierungen vun der Äerd. Dëst eenzegaartegt Ëmfeld erlaabt sensibel Radioantennen Stralung aus dem Däischteren Zäitalter z'entdecken an Observatiounen an engem Frequenzbereich ze maachen, déi ni virdru méiglech ass.

E Pathfinderprojet bekannt als Lunar Surface Electromagnetics Experiment-Night (LuSEE-Night), geplangt fir 2025 ze starten, zielt d'Machbarkeet vun der Radioastronomie um Mound ze testen. LuSEE-Night ass eng Zesummenaarbecht tëscht der NASA an dem Department of Energy, mat Partner vum Lawrence Berkeley National Laboratory, dem Brookhaven National Laboratory, UC Berkeley, an der University of Minnesota.

D'Experiment enthält Antennen déi sechs Meter laang moossen an op e Relaissatellit fir Dateniwwerdroung vertrauen, well direkt Kommunikatioun vun der wäiter Säit vum Mound net méiglech ass. Déi extrem Temperaturdifferenzen tëscht Dag an Nuecht op der südlecher Polarregioun vum Mound, déi am Dag bis zu 120 °C (250 °F) an an der Nuecht bis -173 °C (-280 °F) erreechen, stellen zousätzlech Erausfuerderungen. fir d'Missioun.

Wann et erfollegräich ass, kënnen d'Moundradioobservatoiren eist Verständnis vum fréien Universum revolutionéieren an nei Méiglechkeete fir wëssenschaftlech Fuerschung opmaachen. Dës Observatoiren géifen eng eenzegaarteg Geleeënheet bidden d'Däischter Zäitalter ze studéieren an d'Evolutioun vu kosmesche Strukturen aus dem Ufank vun der Zäit ze verfolgen.

