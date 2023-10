Astronomen preparéieren d'Psyche, e Metal Asteroid am Sonnesystem ze entdecken

D'Astronomen erwaarden d'nächst Missioun fir Psyche ze entdecken, en eenzegaartegen Asteroid, deen an der Asteroidgurt tëscht den bannenzegen a baussenzege Planéite vun eisem Sonnesystem läit. Am Géigesaz zu de meescht Asteroide besteet d'Psyche bal ganz aus Metall, wat et den Numm vun engem doudege Metallkär vun engem antike gescheiterte Planéit verdéngt. Dësen aussergewéinlechen Himmelskierper gëtt gegleeft wäertvoll Abléck an d'Bildung an d'Zesummesetzung vu Planéiten ze halen.

Geplangt fir de Start an den nächste Joeren, gëtt d'Missioun vun engem Raumschëff ausgefouert vun enger SpaceX Rakéit geliwwert. D'Raumschëff wäert säi Wee duerch e spiralende Wee laanscht de Mars maachen a schlussendlech op Psyche. Dëst wäert déi éischte Kéier sinn datt en Himmelskierper haaptsächlech aus Metall exploréiert gëtt, wat de Wëssenschaftler eng selten Geleeënheet gëtt fir de Kär vun engem Planéit ze studéieren.

D'Missioun wäert och d'Opmierksamkeet vun deenen mat kommerziellen Interessen unzéien, well den Asteroid gëtt rumoréiert grouss Quantitéiten un Eisen a Platin ze enthalen. D'Heefegkeet vun dësen Edelmetalle kéint bedeitend Implikatioune fir Biergbau an Exploratioun am Weltraum hunn.

D'Raumschëff, bekannt als Psyche, ass ongeféier d'Gréisst vun engem klenge Camionnette an ass mat fortgeschrattenen Instrumenter ausgestatt fir d'Magnéitfeld, d'chemesch Zesummesetzung an d'Schwéierkraaft vum Asteroid ze studéieren. Zousätzlech wäert d'Missioun eng banebriechend Kommunikatiounstechnologie testen déi optesch-baséiert Kommunikatiounen benotzt, potenziell d'Bandbreedung ëm 100 Mol erhéijen.

Dës Expeditioun op Psyche stellt e grousse Meilesteen an eisem Verständnis vun der Planetarescher Bildung an dem Potenzial fir d'Ressourceverbrauch am Weltraum duer. Wëssenschaftler a Fuerscher weltwäit waarden op déi wäertvoll Abléck an Entdeckungen déi dës Missioun ubitt.

Definitiounen:

– Asteroidegurt: D'Regioun vum Weltraum, déi tëscht de Bunnen vum Mars a Jupiter läit, déi mat villen Asteroiden bewunnt ass.

- Himmelskierper: Bezunn op den Himmel oder de Weltraum.

- Edelmetaller: Selten a wäertvoll Metaller, wéi Gold, Sëlwer a Platin.

Quellen:

- [Quell 1]

- [Quell 2]