En neit Universalgesetz vun der Natur: Evolutioun gëllt fir all komplex Systemer

E Team vu Wëssenschaftler a Philosophen huet e banebriechend Konzept agefouert dat se "e fehlend Gesetz vun der Natur" nennen. Si plädéieren datt d'Evolutioun net op biologescht Liewen limitéiert ass, mee e fundamentale Prozess ass, dee fir all komplex Systemer am Universum gëllt, vun Himmelskierper bis atomarer Strukturen. D'Team proposéiert d'"Gesetz fir d'Erhéijung vun der Funktionell Informatioun", wat seet datt all System, lieweg oder net lieweg, wäert evoluéieren wann verschidde Konfiguratiounen Selektioun op Basis vu Funktionalitéit ënnerhuelen.

D'Fuerscher identifizéieren dräi definéierend Charakteristike vun evoluéierende Systemer: Villfalt vu Komponenten, Diversitéit vun Arrangementer, a Selektioun fir Funktioun. Si suggeréieren datt dës Charakteristiken gemeinsam sinn fir komplex evoluéierend Systemer a verschiddene Felder.

De Schlëssel fir dëst universal Gesetz vun der Natur läit am Konzept vun "Auswiel fir Funktioun." D'Fuerscher erweideren op dem Darwin seng Theorie vun der natierlecher Selektioun, kategoriséieren d'Funktioun an dräi verschidden Aarte: Stabilitéit, dynamesch Persistenz an Neiheet. D'Funktioun ass net méi limitéiert op Iwwerliewenseigenschaften, awer enthält Attributer déi zu der lafender Existenz, der Diversifikatioun an der Komplexitéit vun engem System bäidroen.

D'Etude illustréiert dës Theorie mat Beispiller aus biologeschen an net-biologesche Kontexter. Et beliicht d'evolutiounsrees vum Liewen op der Äerd, vun der Entstoe vu Fotosynthese bis zur Entwécklung vu komplexe Verhalen. Wéi och ëmmer, d'Konzept vun der Evolutioun erstreckt sech iwwer d'organesch Liewen. D'Mineralräich, zum Beispill, weist säin eegene evolutive Wee, wou einfach Mineralkonfiguratiounen zu ëmmer méi komplexe mat der Zäit entstoen.

Ausserdeem representéieren d'Stäre selwer en evolutivt Wonner, andeems se méi schwéier Elementer schmieden, déi zu der chemescher Diversitéit an der Komplexitéit vum Universum bäidroen.

D'Fuerschung betount datt d'darwinistesch Evolutioun e spezielle Fall an dësem méi breeden natierleche Phänomen ass. Et suggeréiert datt d'Prinzipien, déi d'Diversitéit vum Liewen op der Äerd féieren, och fir inanimate Systemer gëllen.

Dës Etude, publizéiert am Proceedings vun der National Academy of Sciences, ass eng Zesummenaarbecht Effort mat Wëssenschaftler aus verschiddenen Disziplinnen. Andeems Dir déi universell Tendenz vu komplexe Systemer erkennt fir Neiheet, Stabilitéit an dynamesch Persistenz ze generéieren, definéiert dës Fuerschung eist Verständnis vun der Evolutioun als inherent Charakteristik vun eisem ëmmer evoluéierende Universum.

