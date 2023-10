Den James Webb Weltraumteleskop weist d'Prévalenz vun Disk Galaxien am fréien Universum op

Eng international Equipe vu Fuerscher, dorënner Wëssenschaftler vun der University of Manchester an der University of Victoria, huet eng banebriechend Entdeckung mam James Webb Weltraumteleskop gemaach. Hir Fuerschung huet verroden datt Galaxien, déi eis eege Mëllechstrooss ähnelen, dominant am ganze Universum sinn a vill méi heefeg sinn wéi virdru gegleeft. D'Resultater vum Team fuerderen existéierend Theorien iwwer d'Bildung an d'Evolutioun vu Galaxien eraus.

Verëffentlecht am The Astrophysical Journal, déi peer-reviewed Etude weist datt Scheifgalaxien, déi virdru geduecht waren, seelen am fréien Universum ze sinn, tatsächlech 10 Mol méi heefeg wärend dëser Zäitperiod sinn. Et gouf laang gegleeft datt dës nei geformte Galaxien keng erkennbar Strukture wéi Spiralarm, Baren oder Réng besëtzen bis op d'mannst sechs Milliarde Joer nom Big Bang. Wéi och ëmmer, déi nei Fuerschung hindeit datt dës Fonctiounen esou fréi wéi 3.7 Milliarde Joer no der Gebuert vum Universum entstane kënnen.

D'Etude, déi no bei 4,000 Galaxien aus dem fréien Universum klasséiert huet, huet se op Form a Struktur kategoriséiert. D'Team huet festgestallt datt de Probe-Set aus Scheifgalaxien, Punktquellen a Sphäroiden bestoung. Galaxien an der leschter Grupp hunn Unzeeche vu Fusioune mat anere Galaxien a Ausbroch vun der Stärebildung gewisen, wat eng strukturéiert Natur ugeet.

D'Entdeckung fuerdert existéierend Theorien iwwer Galaxisbildung an Evolutioun an de leschten 10 Milliarde Joer. De Christopher Conselice, en Astronomieprofesser op der University of Manchester a Co-Autor vun der Studie, sot, datt d'Astronomen elo hiert Verständnis vun der fréicher Entwécklung vu Galaxien mussen iwwerdenken.

De Lead Autor Leonardo Ferreira vun der University of Victoria huet d'Bedeitung vum James Webb Weltraumteleskop an dëser Fuerschung ënnerstrach, a festgehalen datt seng Fäegkeet sou vill Scheifgalaxien am fréien Universum ze fannen d'Kraaft vum Instrument demonstréiert a weist datt d'Galaxisstrukture vill méi fréi geformt sinn wéi virdrun. gegleeft.

Dës banebrytend Etude mécht de Wee fir nei Iddien an Theorien iwwer d'Evolutioun vu Galaxien duerch d'Geschicht vum Universum.

