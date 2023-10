D'Roll vun Darm Mikrobiota a Macrophage-Neutrophil Interaktiounen an den Effekter vu Phenolsäuren op Darm Entzündung

An enger rezenter Etude publizéiert an Zell Death & Disease, Fuerscher ënnersicht den Impakt vun Diät phenolic Saieren op intestinal Entzündung am Kontext vun inflammatoresch bowel Krankheet (IBD) an d'Roll vun Darm Mikrobiota a macrophage-neutrophil Interaktiounen an Vermëttlung vun dësen Effekter.

Macrophagen an Neutrophilen, zwou Zorte vun Immunzellen, spillen eng kritesch Roll an der Entwécklung vun IBD. Stéiert proinflammatoresch Aktivatioun vu Makrophagen, als Äntwert op verännert Darmmikrobiota, dréit zur Pathogenese vun der Krankheet bäi. D'Verréckelung vun Makrophagen vun engem M1 proinflammatoreschen Phänotyp op en M2 anti-inflammatoreschen Phänotyp kann d'Kolitis erliichteren, e Markenzeeche vun IBD. D'Studie zielt fir z'ënnersichen ob Diätpolyphenole, speziell Phenolsäuren, d'Darmentzündung duerch Interaktiounen tëscht Makrophagen, Neutrophilen an Darmmikrobiota beaflosse kënnen.

D'Fuerscher hunn Experimenter gemaach mat engem Mausmodell vu Kolitis induzéiert duerch Dextransulfat Natrium (DSS) a véier verschidde Phenolsäuren oral op d'Mais verwalt. Si hunn och Experimenter gemaach mat Antibiotikbehandlung a fecal Mikrobiota Transplantatioun fir d'Roll vun der Darmmikrobiota an de Schutzeffekter vu Phenolsäuren géint Kolitis z'ënnersichen.

D'Resultater weisen datt verschidde Phenolsäuren ënnerschiddlech Effekter op Kolitis hunn. Chlorogensäure (CGA) erliichtert Kolitis op enger Makrophage-ofhängeg Manéier andeems d'Konvertéierung vu pro-inflammatoreschen M1 Makrophagen op anti-inflammatoresch M2 Makrophagen fördert. Ferulinsäure (FA) verbessert Kolitis andeems d'Bildung vun neutrophilen extrazelluläre Fallen (NET) blockéiert gëtt, eng Aart vun der Immunantwort. Kaffissäure (CA) an Ellaginsäure (EA) hunn hir Effekter duerch Interaktioune mat Darmmikrobiota an d'Produktioun vun anti-inflammatoreschen Metaboliten ausgeübt.

D'Studie liwwert Abléck an d'Mechanismen, duerch déi Phenolsäuren d'Darmentzündung reduzéieren an potenziell therapeutesch Approche fir IBD ubidden. Weider Fuerschung ass néideg fir d'Signalweeër an d'Rezeptoren voll ze verstoen, déi an de Schutzeffekter vu Phenolsäuren involvéiert sinn.

